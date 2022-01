Diva pop Rihanna e rapper A$AP Rocky estão esperando seu primeiro filho

A estrela pop Rihanna e o rapper A$AP Rocky estão esperando seu primeiro filho. A cantora exibiu sua barriguinha neste fim de semana no Harlem, em Nova York.

A cantora de "Diamonds" e "Umbrella" foi fotografada de mãos dadas com A$AP Rocky, vestindo um longo casaco rosa parcialmente desabotoado, revelando sua barriga.

As imagens, captadas durante a intensa tempestade que cobriu de neve as ruas de Nova York, foram divulgadas nesta segunda-feira (31) no Instagram pelo fotógrafo de celebridades Miles Diggs.

Aos 33 anos, Rihanna manteve o mistério por anos sobre a publicação de seu próximo álbum. O último disco de estúdio oficial data de 2016.

A artista originária de Barbados, cujo nome verdadeiro é Robyn Rihanna Fenty, tornou-se multimilionária com a música e agora também faz um sucesso notável com lingerie, maquiagem e moda.

O casal havia formalizado seu relacionamento no ano passado, após anos de rumores persistentes.

Rihanna é o "amor da minha vida", disse A$AP Rocky à revista GQ em maio de 2021.

Quando perguntado naquela entrevista se estava preparado para ser pai, o rapper, conhecido também por "Praise The Lord" ou "F**kin' Problems" - disse que acreditava que seria um "super pai, incrível, surpreendente e maravilhoso".

