Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunciou hoje que nomeou o Dr. Anurag Gupta como vice-presidente executivo de engenharia. Ele é responsável por liderar a equipe de engenharia da Velodyne na entrega de hardware e soluções de software de alto valor que ajudam clientes a resolver problemas de sistema e permitir o sucesso para atingir um futuro mais seguro, mais eficiente e mais sustentável. O Dr. Gupta foi anteriormente presidente da Sense Photonics, onde atuou como vice-presidente sênior de engenharia, à frente do desenvolvimento de produtos e lançando produtos lidar flash 3D.

Os sensores lidar e software da Velodyne estão moldando soluções autônomas inovadoras em diversos setores, incluindo indústria, robótica, infraestrutura inteligente e automotivo. O Dr. Gupta chefiará a equipe de engenharia da Velodyne para desenvolver soluções lidar de alto desempenho a um preço de compra para impulsionar a adoção em massa. Ele se reportará ao diretor executivo da Velodyne, Dr. Ted Tewksbury.

"Anurag é o executivo ideal de engenharia para aprimorar o foco da Velodyne na inovação de tecnologia disruptiva e nosso caminho para soluções lidar de alto desempenho e econômicas. Ele é especialista em óptica com um histórico prolífico de desenvolvimento e introdução de produtos de sucesso comercial abrangendo hardware e software. A liderança comprovada de Anurag em engenharia ajudará a Velodyne a acelerar a introdução de soluções lidar de alta qualidade, prontas para fabricação em volume", disse o Dr. Tewksbury.

"A Velodyne inventou o lidar da forma que o conhecemos em aplicações comerciais, que foi a catalisadora para um setor totalmente novo. Estou ansioso para trabalhar com nossa equipe de pessoas altamente talentosas para reforçar ainda mais nossas soluções de software e hardware que transformam uma ampla gama de mercados e melhoram as vidas das pessoas", disse o Dr. Gupta.

Sobre Anurag Gupta

O Dr. Anurag Gupta é um executivo sênior com um histórico comprovado na entrega de tecnologias e produtos complexos, detendo mais de 80 patentes em diversos setores. Mais recentemente, ele foi vice-presidente sênior de engenharia na Sense Photonics, adquirida pela Ouster. Antes disso, Dr. Gupta foi vice-presidente de engenharia na View, Inc., uma desenvolvedora de janelas inteligentes, onde esteva à frente do desenvolvimento e introdução de produtos da internet das coisas, alimentados por inteligência artificial. Anteriormente, na Google, ele entregou a primeira versão do Google Glass e, como chefe da divisão dos sensores Nest, desenvolveu os sensores e a tecnologia óptica para alguns dos produtos Nest de maior sucesso comercial. Inicialmente em sua carreira, ele ocupou diversos cargos em óptica e engenharia de sistemas na Google, HP e Tamarack Scientific. O Dr. Gupta tem doutorado em engenharia óptica pela Universidade do Arizona.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção dos sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne, líder global em lidar, é conhecida por seu amplo portfólio de tecnologias lidar inovadoras. As revolucionárias soluções de sensores e softwares da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades dos mais diversos setores, entre eles, veículos autônomos, sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, veículos aéreos não tripulados (VANT), cidades inteligentes e segurança. Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos. Para saber mais, acesse www.velodynelidar.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas", segundo a definição atribuída pelas disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Tais declarações abrangem, entre outras, todas aquelas que não se refiram a fatos históricos e incluem, a título de exemplo, declarações a respeito dos mercados-alvo, novos produtos, esforços de desenvolvimento e concorrência da Velodyne. Quando empregados neste comunicado de imprensa, os termos "estimar", "projetar", "esperar", "antecipar", "prever", "planejar", "pretender", "acreditar", "buscar", "pode", "vai", "é capaz", "deve", "futuro", "proposta" e variações desses termos ou expressões similares (ou as versões negativas dos mesmos termos e expressões) buscam identificar declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas não representam garantias de desempenho, condições ou resultados futuros, e envolvem diversos riscos conhecidos e não conhecidos, pressuposições e outros importantes fatores, muitos deles fora do âmbito de controle da Velodyne e que podem fazer com que os resultados efetivos difiram substancialmente dos abordados pelas declarações prospectivas. São importantes fatores que podem afetar os resultados efetivos, entre outros, incertezas relativas a regulamentação governamental e à adoção da tecnologia lidar; o impacto incerto da pandemia de COVID-19 sobre os negócios da Velodyne e de seus clientes; a capacidade da Velodyne de gerenciar o crescimento; a capacidade da Velodyne de executar seu plano de negócios; incertezas relacionadas com a capacidade dos clientes da Velodyne de comercializar seus produtos e a aceitação final desses produtos pelo mercado; a taxa e o grau de aceitação dos produtos da Velodyne pelo mercado; o sucesso de produtos e serviços concorrentes relacionados a tecnologia lidar e outros sensores que já existam ou venham a existir; incertezas relacionadas com litígio atual da Velodyne e potencial litígio que envolva a Velodyne, ou a validade ou a aplicabilidade da propriedade intelectual da Velodyne; e condições econômicas e de mercado gerais que afetem a demanda por produtos e serviços da Velodyne. Para obter mais informações sobre os riscos e incertezas associados aos negócios da Velodyne, consulte as seções "Discussão e Análise pela Administração da Condição Financeira e Resultados das Operações" e "Fatores de Risco" dos arquivos da Velodyne na Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC), incluindo, mas não se limitando a, seu relatório anual no Formulário 10-K e relatórios trimestrais no Formulário 10-Q. Todas as declarações prospectivas neste comunicado à imprensa são baseadas nas informações disponíveis para a Velodyne na data deste documento, a Velodyne não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos uturos ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

