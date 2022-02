Comunicado do Business Wire :PQE Group

Foi mais um ano de sucesso para o PQE Group, uma empresa de consultoria no setor de Ciências da Vida com sede em Florença (Itália) e 27 escritórios em todo o mundo. Recentemente designada "Melhor Empresa Administrada" pela Deloitte, o Grupo finalizou 2021 com um volume de negócios de +18% comparado ao ano anterior.

Simone Calò - PMO Director & Partner Simone Calò brings his expertise in PQE as project and program manager to bear on the challenges of change and growth. After graduating in Biomedical Engineering, Simone joined PQE as Validation Engineer. He has managed large and small C&Q, CSV and Data Integrity projects and programs that brought together members and stakeholders from multiple continents, time zones and cultures, by creating an environment of collaboration and trust to achieve successful project outcomes. Since 2015 Simone has been a member of Operations Management, since 2018 is PQE Partner and currently serves as Global PMO Director managing interdisciplinary teams covering corporate key functions. Since 2021 he belongs to the PQE BoD. (Photo: Business Wire)

O PQE Group, fundado e administrado por Gilda D'Incerti, alcançou 1100 funcionáriosem todo o mundo em 2021 como resultado do recrutamento de mais de 600 pessoas, divididas entre recém graduadas (sobretudo na Itália) e especialistas sênior. É esperado que esta tendência continue em 2022, com um novo aumento chegando a 1900 funcionários em dezembro. 2022 será o ano com foco em localizações mundiais, em especial nos EUA e México, onde se espera um aumento de pessoal de 250%. O plano de desenvolvimento também inclui a abertura de novos escritórios nos EUA e no Sudeste Asiático.

Na estrutura organizacional, a Liga de Parcerias foi estabelecida pelo Conselho Administrativo:Funcionários do PQE que desejam se tornar parceiros podem seguir um roteiro de carreira planejado. Esta estrutura de pirâmide de cinco níveis é dividida entre sócios de capital e associados, com vários benefícios associados. Um plano ambicioso que já anunciava a nomeação de 120 jovens gestores talentosos - 40% dos quais são mulheres - como Associados no início de 2022; selecionados não apenas por suas habilidades profissionais, mas também por sua atitude proativa quanto à empresa. Um reconhecimento que permitirá a eles, nos próximos anos, desempenhar funções cada vez mais cruciais e estratégicas na empresa bem como crescer como Sócios de Capital em uma das sucursais do Grupo.

O PQE Group, líder no negócio de serviços de Ciências da Vida desde 1998, irá competir formalmente com as principais empresas de consultoria do mundo em 2022, se estabelecendo como um dos cinco principais participantes mundiais com foco no setor farmacêutico. "Uma grande honra para uma empresa familiar privada - Made in Italy - com dimensão internacional", disse Stefano Carganico, Vice-Presidente de Vendas e Chefe de Subsidiárias. "Os próximos passos da multinacional são se deslocar a potenciais aquisições e joint ventures com empresas locais em todos os cantos do mundo."

Comunicado à imprensa completo neste link.

Contato

Laura Piccioli pressoffice@pqegroup.com / +39 349 1512075

