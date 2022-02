Comunicado do Business Wire :Juvenescence Limited

A Morphoceuticals Inc., uma empresa de carteira da Juvenescence Ltd., elogiou os resultados de um estudo de longo prazo publicado por seus fundadores na Science Advances mostrando a regeneração bem-sucedida de membros em Xenopus laevis(rã-de-unhas-africana). Esta é a primeira demonstração de regeneração funcional de membros em uma espécie que não apresenta regeneração espontânea de membros complexos na idade adulta. Cerca de 185.000 amputações, a remoção cirúrgica de um membro, são realizadas nos Estados Unidos a cada ano e espera-se que cerca de 3,6 milhões de pessoas vivam com a perda de um braço ou perna até 2050. (Amputee Coalition)

Trabalho realizado nos laboratórios acadêmicos de Michael Levin, Vannevar Bush, professor de Biologia na Tufts University e David Kaplan, da família Stern, professor de Engenharia na Tufts, os cofundadores da Morphoceuticals Inc., demonstraram a regeneração de um membro posterior de X. laevislaevis após uma breve exposição de 24 horas a um novo tratamento pró-regenerativo multidroga administrado por um biorreator vestível. Tecidos regenerados compostos de nova pele, osso, vasculatura e nervos excederam significativamente a complexidade e as capacidades sensório-motoras dos controles do estudo.

Levin afirmou que "organismos como X. laevis, cujas capacidades regenerativas são limitadas na idade adulta, refletem algumas das principais limitações dos humanos e são modelos importantes para testar intervenções e descobrir gatilhos que podem restaurar tanto forma quanto função". Kaplan acrescentou: "Esses dados demonstram nossa capacidade de 'iniciar' com sucesso as vias regenerativas endógenas em vertebrados; no entanto, a tradução dessas descobertas para mamíferos ainda precisa ser demonstrada como próximo passo fundamental nesse processo".

Greg Bailey, MD, CEO da Juvenescence Ltd., o investidor inicial da Morphoceuticals, observou: "Drs. Levin e Kaplan são pioneiros em novas abordagens para permitir a regeneração de membros, tecidos e órgãos funcionais. Essas descobertas anunciam a primeira aplicação de um novo conjunto de ferramentas que será desenvolvido pela Morphoceuticals e nos permitirá explorar novas abordagens para o tratamento regenerativo de maneiras inéditas". Ele acrescentou que "as aplicações potenciais visam um dia ajudar os pacientes a superar o fardo da perda de órgãos e membros de maneiras que a medicina tradicional não consegue, e foi por isso que a Juvenescence investiu e continua apoiando tanto a plataforma científica da Morphoceuticals".

Alex Pickett, diretor administrativo e chefe de desenvolvimento de negócios da Juvenescence e diretor da Morphoceuticals, Inc. comentou: "Os efeitos regenerativos de longo prazo de uma curta exposição a um coquetel de várias drogas sugerem que os Drs. Levin e Kaplan conseguiram desencadear uma sub-rotina de desenvolvimento que pode ser reaproveitada para a medicina regenerativa. A Juvenescence está animada para que a Morphoceuticals continue desenvolvendo uma melhor compreensão de como o padrão bioelétrico contribui para o desenvolvimento e a regeneração."

Referência de publicação

Murugan et al., Sci. Adv. 8, eabj2164 (2022) 28 janeiro 2022

DOI: 10.1126/sciadv.abj2164

Sobre a Morphoceuticals Inc.

Com sede em Massachusetts, Morphoceuticals Inc. é uma empresa de biotecnologia co-fundada pelos Drs. Levin e Kaplan e financiado pela Juvenescence Ltd. A Morphoceuticals é pioneira em abordagens bioelétricas para acessar a programação anatômica que é um componente central do nosso sistema operacional biológico. Usando combinações proprietárias de moduladores de canal iônico e junção comunicante, estamos focados em induzir a regeneração de membros, melhorar a saúde do coto de amputação, promover a regeneração de órgãos e o tratamento de canalopatias. Para mais informações consulte: www.Morphoceuticals.com

Sobre a Juvenescence Ltd.

A Juvenescence Ltd. é uma empresa de ciências biológicas que desenvolve terapias para modificar o envelhecimento e aumentar a expectativa de vida humana saudável. Foi fundada por Jim Mellon, Dr. Greg Bailey e Dr. Declan Doogan. A equipe da Juvenescence é composta por desenvolvedores de medicamentos, empreendedores, profissionais de marketing e investidores altamente experientes, com um histórico significativo de sucesso nos setores farmacêutico e de saúde do consumidor. A empresa está comprometida em inspirar e equipar o mundo não apenas para reimaginar o que significa envelhecer, mas também para ajudar as pessoas a reimaginar sua vida.

A Juvenescence tem um amplo portfólio de produtos em desenvolvimento e está impulsionando a inovação em quatro divisões: JuvRx- Focado em medicamentos tradicionais de prescrição para modificar o envelhecimento e prevenir doenças; JuvLife- Produtos de consumo que controlam o envelhecimento e ajudam a aumentar a longevidade; JuvDataScienceMelhorando rapidamente o desenvolvimento de novos medicamentos, inteligência artificial e machine learning para gerar eficiência e eficácia incríveis no desenvolvimento de medicamentos; e JuvRegeneration- Posicionado na fronteira da regeneração de células e tecidos, para enfrentar os estragos da idade e doenças que exigem que novas células e tecidos sejam regenerados. Para mais informações: https://www.juvlabs.com

