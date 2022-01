Comunicado do Business Wire :Brightcove Inc.

Brightcove Inc. (Nasdaq: BCOV), líder mundial em vídeos para empresas, anunciou hoje que a Harness Racing Victoria relançou recentemente a TrotsVision, um canal "sempre ativo" ao vivo e sob demanda, usando a tecnologia Brightcove. O TrotsVision permite que os fãs australianos de corridas de arreios assistam ao conteúdo ao vivo e sob demanda, de corridas ao vivo em 27 clubes, além de fornecer conteúdo exclusivo dos bastidores e visualizações internas de toda a ação entre as corridas. O foco no vídeo e sua presença digital ajudaram a Harness Racing Victoria a manter sua base de fãs estabelecida, atrair novos públicos e expandir seu mercado. Segundo a Harness Racing Victoria, com uma abordagem de vídeo de ponta, a organização aumentou seu envolvimento com 18 a 35 anos, 250% em dois anos.

Como as pistas foram fechadas devido à pandemia, a Harness Racing Victoria precisava de um modo de se envolver com seu público, e o vídeo era o caminho natural a seguir. Aproveitando a plataforma Brightcove, a TrotsVision forneceu aos fãs uma melhor experiência de visualização, aumentou o envolvimento deles e expandiu a base geral de fãs ao poder exibir conteúdo novo e empolgante a qualquer hora do dia ou da noite.

Com a plataforma de vídeo confiável e segura da Brightcove, a Harness Racing Victoria conseguiu otimizar os fluxos de trabalho e aumentar a eficiência em toda a empresa. Stewards, a equipe de pessoas encarregadas de defender a integridade do esporte, agora têm acesso para rever corridas recentes e confirmar uma violação ou descartá-la no local. O acesso a corridas sob demanda em uma plataforma com base em nuvem poupou uma imensa quantidade de tempo e recursos às equipes durante as corridas.

"Um enfoque chave para nós vem sendo o aprimoramento de nossos canais digitais nos últimos anos. Mais especificamente, o amadurecimento de nossa estratégia de vídeo em parceria com a Brightcove nos permitiu expandir significativamente nosso alcance", disse Cody Winnell, Diretor Geral de Mídia e Comunicações da Harness Racing Victoria. "Aproveitar nosso conteúdo, incluindo corridas ao vivo, cenas de bastidores, entrevistas com nossos treinadores, condutores e proprietários, bem como contar as maravilhosas histórias destes cavalos nos permitiu envolver nossos fãs como nunca antes. Este é o poder do digital e o poder de contar histórias."

"A Harness Racing Victoria implementou uma estratégia digital de ponta, liderando com um programa de vídeo robusto e, como resultado, conseguiu envolver o cobiçado grupo demográfico de 18 a 35 anos, um novo público para a organização", disse Jennifer Griffin Smith, Diretor de Marketing da Brightcove. "A TrotsVision é um exemplo de vídeo bem feito para aumentar o engajamento, expandir a novos mercados e oferecer uma experiência mais envolvente a todos os espectadores. Estamos entusiasmados que a Brightcove seja capaz de ajudar a dar vida à TrotsVision e expandir sua presença digital."

Para saber mais sobre a Harness Racing Victoria e a TrotsVision, acesse www.trotsvision.com.au

Brightcove cria as soluções de tecnologia de vídeo mais confiáveis, escaláveis e seguras do mundo para criar uma conexão maior entre empresas e seus públicos, não importa onde estejam ou em quais dispositivos consumam conteúdo. Em mais de 70 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove permite que as empresas vendam aos clientes com mais eficiência, os líderes de mídia transmitam e monetizem conteúdo de modo mais confiável e que todas as organizações se comuniquem com os membros da equipe de maneira mais eficiente. Com dois prêmios Emmy® de Tecnologia e Engenharia pela inovação, tempo de atividade que lidera consistentemente o setor e escalabilidade incomparável, excedemos continuamente os limites do que o vídeo pode fazer. Siga a Brightcove no Twitter, LinkedIn e Facebook. Acesse www.brightcove.com. Brightcove. Video that means business?.

