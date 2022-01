Comunicado do Business Wire :BNP Paribas

O BNP Paribas, a principal instituição financeira da Europa, sente o prazer de anunciar hoje uma doação de US$ 170 mil para The Forgotten International, uma organização independente sem fins lucrativos que desenvolve programas para aliviar a pobreza, após uma campanha filantrópica realizada pela equipe de distribuição de produtos estruturados das Américas do BNP Paribas durante o último trimestre de 2021.

As doações levantadas com a campanha irão beneficiar especificamente um dos importantes projetos da organização sem fins lucrativos em La Comunidad de Niños Sagrada Familia, uma grande escola, orfanato e clínica médica no Peru, abrigando mais de 1.000 crianças. A doação feita pelo BNP Paribas constitui parte dos recursos de todas as Notas Estruturadas emitidas pelo banco para clientes nas Américas ao longo dos últimos três meses do ano. No total, os fundos irão fornecer cerca de 250.000 refeições para crianças em La Sagrada Familia.

Thomas Nazario, Fundador da The Forgotten International, comentou: "Agradeço sinceramente à BNP Paribas US e seus clientes por dedicarem seu tempo e energia a esta campanha e, por sua vez, ajudarem milhares de crianças que têm tão pouco. Em 2022, estes fundos irão fornecer cerca de 250.000 refeições, melhores oportunidades educacionais e mudanças realmente positivas na vida de muitos. Isto simplesmente não teria ocorrido se não fosse a natureza carinhosa deste banco. Espero que todos os que participaram deste esforço apreciem a contribuição significativa que deram ao trabalho deste ano na The Forgotten International."

Gabriel Nguyen, Chefe de Vendas e Distribuição de Produtos Estruturados do BNP Paribas para as Américas, que foi essencial no lançamento e execução da campanha, disse: "Estou muito satisfeito com o sucesso desta campanha que mostra como nosso esforço colaborativo pode gerar um impacto positivo direto em projetos nos quais acreditamos."

O BNP Paribas tem um longo histórico de compromisso com sua comunidade mundial. O banco trabalhou em estreita cooperação com a The Forgotten International e oOrfanato e Escola Sagrada Familia por vários anos, e viu funcionários viajarem ao Peru para ajudar nos esforços locais. Além disto, o Women in Global Markets Group da empresa organizou uma campanha bem-sucedida de arrecadação de fundos liderada por funcionários para ajudar este projeto em 2019.

La Comunidad de Niños Sagrada Familia

Fundada há mais de 30 anos em Ventanilla, Peru, por Miguel Rodríguez, La Sagrada Familia floresceu. Começando como um lugar seguro para crianças de rua dormirem, La Sagrada Familia se expandiu, tornando-se primeiro uma grande escola, orfanato e clínica médica, e depois introduzindo oficinas vocacionais para crianças que precisam encontrar emprego. Miguel veio para esta missão depois de passar por uma tragédia familiar e agora coloca sua energia em fornecer amor e cuidado a todas as crianças que chegam a esta comunidade. Ex-alunos da Sagrada Família agora trabalham como professores, advogados e outros profissionais de sucesso. O orfanato agora tem mais de 1.000 crianças na escola.

The Forgotten International

A missão da The Forgotten International é desenvolver programas que aliviem a pobreza e o sofrimento associado à pobreza nos EUA e no mundo, em particular, o vivido por mulheres e crianças.

Para mais informação, acesse www.theforgottenintl.org.

Sobre o BNP Paribas

O BNP Paribas é o banco líder da União Europeia e um participante ativo em serviços bancários internacionais. Opera em 68 países e tem mais de 193.000 funcionários, incluindo cerca de 148.000 na Europa. O Grupo tem posições-chave em seus três principais campos de atividade: banco de varejo para redes de serviços bancários de varejo do Grupo e diversas empresas especializadas, incluindo BNP Paribas Personal Finance and Arval, Investment & Protection Services para soluções de poupança, investimento e proteção, e Corporate & Institutional Banking, com foco em clientes corporativos e institucionais. Com base no seu forte modelo diversificado e integrado, o Grupo ajuda todos os seus clientes (pessoas físicas, associações comunitárias, empresários, PME, empresas e clientes institucionais) a concretizar seus projetos mediante soluções que abrangem financiamento, investimento, poupança e seguros de proteção. Na Europa, o BNP Paribas tem quatro mercados domésticos: Bélgica, França, Itália e Luxemburgo. O Grupo está lançando seu modelo de serviços bancários de varejo integrado em diversos países do Mediterrâneo, Turquia, Europa Oriental, bem como por meio de uma grande rede na parte ocidental dos EUA. Como um participante ativo em serviços bancários internacionais, o Grupo possui plataformas e linhas de negócios com liderança na Europa, uma forte presença nas Américas, bem como um negócio sólido e de rápido crescimento na Ásia-Pacífico.

O BNP Paribas tem implementado uma abordagem de Responsabilidade Social Corporativa em todas as suas atividades, permitindo-lhe contribuir para a construção de um futuro sustentável, garantindo ao mesmo tempo o desempenho e a estabilidade do Grupo.

Sobre o BNP Paribas nos EUA

O BNP Paribas construiu uma presença forte e diversificada nos Estados Unidos para apoiar sua base de clientes. O banco emprega cerca de 14.000 pessoas e está presente nos EUA desde o final do século XIX. O Bank of the West atende a mais de 2 milhões de indivíduos e pequenas e empresas por meio de uma rede de cerca de 600 agências e centros de negócios. Grandes clientes corporativos e institucionais são atendidos pela franquia do Banco Corporativo e Institucional do BNP Paribas, com presença nas principais cidades dos Estados Unidos, além de alcance global por meio de uma rede de escritórios na EMEA e APAC. O banco também oferece serviços de gestão de ativos por meio da Gestão de ativos do BNP Paribas, bem como Serviços Imobiliários e de Frotas por meio de parcerias.

Para mais informação, acesse www.usa.bnpparibas.com/en/.

Contato

Imprensa

BNP Paribas Claire Schiff +1 (646) 634-4042 Claire.Schiff@us.bnpparibas.com

