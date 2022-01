Casa Branca confirma que preparou sanções a círculo de Putin em caso de invasão

Secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki confirmou informação noticiada pelo jornal Financial Times de que o governo dos Estados Unidos tem pronto um pacote de sanções contra pessoas próximas ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, caso o país decida invadir a Ucrânia. Segundo Psaki, os alvos influenciam decisões políticas na Rússia e tem "profundas ligações financeiras" com atores no Ocidente.

"Posso confirmar que desenvolvemos pacotes de sanções específicos para as elites russas e seus familiares se a Rússia invadir a Ucrânia", esclareceu a secretária, durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira.

Psaki ainda rebateu as respostas de russos e chineses às preocupações levantadas durante a reunião de hoje do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), ao ressaltar que os dois países foram os únicos que votaram contra a realização do encontro.

