Canadá tem fim de semana de protestos contra medidas sanitárias

Opositores às medidas sanitárias contra a covid protestaram no domingo, pelo segundo dia consecutivo, em Ottawa, ao mesmo tempo que caminhoneiros do autodenominado "comboio da liberdade" bloquearam uma rodovia na fronteira oeste do país.

"Esta tarde um importante corpo policial continua trabalhando, ordenando o fluxo de manifestantes e caminhões", afirmou a força de segurança em um comunicado.

Os policiais estão "sob pressão e totalmente ocupados", completa a nota.

Durante o fim de semana, a capital do Canadá recebeu um grande movimento de protesto iniciado por caminhoneiros que são contrários à obrigatoriedade da vacinação para atravessar a fronteira terrestre com os Estados Unidos, a maior do mundo.

Vários manifestantes, que são contrários de maneira mais ampla às restrições contra a covid-19, seguiram para a Ottawa com o objetivo de apoiar os caminhoneiros.

Em solidariedade, os caminhoneiros organizaram no domingo um "bloqueio completo" da autoestrada 4 ao sul de Alberta (oeste), perto da fronteira, uma rodovia crucial para o transporte de produtos entre os dois países.

"O ponto de entrada (do posto de fronteira) está aberto, mas na realidade ninguém consegue passar a partir do lado norte, a menos que seja a pé", declarou à AFP Curtis Peters, porta-voz da polícia federal em Alberta.

Ele disse que pelo menos 100 caminhões bloqueavam a estrada.

Na capital do país, a polícia abriu investigações pela profanação de monumentos nacionais, comportamentos ameaçadores, ilegais e intimidadores com a polícia e vandalismo.

A mobilização pode aumentar porque outros caminhoneiros, incluindo alguns de lugares tão distantes como a Colúmbia Britânica, planejam protestar por vários dias.

