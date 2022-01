Boris Johnson recebe aguardado relatório sobre festas em Downing Street

O aguardado relatório interno sobre o escândalo das festas celebradas em Downing Street durante os confinamentos contra a pandemia foi entregue nesta segunda-feira ao primeiro-ministro Boris Johnson, informa a imprensa britânica.

A classe política do país, especialmente os deputados do Partido Conservador de Johnson que cogitam se unir a uma rebelião contra seu líder para tentar afastá-lo do poder, esperam com ansiedade há uma semana as conclusões da investigação interna, coordenada por Sue Gray, segunda secretária permanente do 'Cabinet Office'.

O primeiro-ministro prometeu na semana passada publicar o texto na íntegra assim que o recebesse, além de comparecer ao Parlamento para responder a perguntas sobre o relatório.

Mas a divulgação do documento foi adiada pela decisão da polícia, anunciada na terça-feira, de abrir um inquérito oficial e pelo pedido da Scotland Yard de que as conclusões de Gray mencionassem de forma "mínima" oito festas possivelmente ilegais que são alvos da investigação.

"Podemos confirmar que Sue Gray entregou ao primeiro-ministro uma atualização de sua investigação", informou nesta segunda-feira em um comunicado curto o 'Cabinet Office', um organismo interdepartamental.

De acordo com a agência de notícias britânica PA, Gray entregou a Johnson "uma versão" de sua investigação. O canal Sky News informou que o documento apresentado nesta segunda-feira "não é o relatório completo e final".

O líder conservador deve fazer uma declaração na Câmara dos Comuns durante a tarde.

Muitos deputados conservadores aguardam a publicação do relatório interno para decidir se tentam destituir Johnson como seu líder e, por consequência, como chefe de Governo. Porém, os elementos mais prejudiciais para o primeiro-ministro devem ser incluídos na investigação policial, cujas conclusões podem demorar semanas ou meses para a divulgação.

