Anistia Internacional pede à UE que cesse cooperação migratória com Líbia

A entidade humanitária Anistia Internacional (AI) pediu nesta segunda-feira (31) à União Europeia (UE) que cesse sua cooperação com as autoridades líbias em questões de migração, devido às condições "infernais" de detenção nesse país.

"A União Europeia deve deixar de ajudar a devolver pessoas para as condições infernais na Líbia", afirmou a entidade em um comunicado.

A AI divulgou este comunicado ao se aproximar do quinto aniversário de um acordo firmado entre Itália e Líbia, com apoio da UE, sobre interceptação de embarcações com migrantes no mar Mediterrâneo e seu retorno forçado ao território líbio.

Segundo a AI, mais de 82.000 pessoas foram devolvidas à Líbia por esse acordo.

A entidade destacou que é "ilegal enviar alguém de volta a um lugar que enfrenta graves violações" dos direitos humanos.

De acordo com a AI, "homens, mulheres e crianças devolvidos à força para a Líbia enfrentam detenções arbitrárias, torturas, condições de prisão cruéis e desumanas, estupros e violência sexual, extorsão, trabalhos forçados e execuções extrajudiciais".

Imersa no caos desde a queda do governo de Muamar Gadafi em 2011, a Líbia se transformou em uma verdadeira plataforma para dezenas de milhares de imigrantes, em sua maioria de países da África Subsaariana, que buscam chegar na Europa.

O objetivo principal dessas embarcações lotadas com migrantes são as costas italianas.

Embora severamente questionado, o acordo assinado em 2 de fevereiro de 2017 foi renovado desde então. O documento prevê ajuda financeira e de treinamento para a Guarda Costeira líbia para conter esses migrantes.

"Itália e UE devem deixar de favorecer esses abusos atrozes", expressou Matteo de Bellis, especialista da AI em migração e asilo.

Acrescentou que a UE deveria "garantir que as pessoas em risco de se afogar no Mediterrâneo sejam resgatadas rapidamente e tratadas com humanidade".

