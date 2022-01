AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2022 ATÉ SEGUNDA-FEIRA, 7 DE FEVEREIRO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2022

Mundo

MUNDO - Ano Novo chinês -

América

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Alphabet (Google) resultados - 19H00

NOVA YORK (Estados Unidos) - Ator Cuba Gooding Jr vai a julgamento acusado de apalpar três mulheres -

LA PAZ (Bolívia) - Ex-chefe antidrogas da Bolívia protegia rede do narcotráfico, segundo governo e DEA - (até 28 de Fevereiro)

LA PAZ (Bolívia) - Bolívia inicia festividade da Alasita em homenagem a divindade da prosperidade - (até 5 de Março)

Europa

(+) MOSCOU (Rússia) - O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, conversa com o russo Sergei Lavrov -

(+) KIEV (Ucrânia) - Primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki visita em meio a tensões com a Rússia -

ITÁLIA - Itália suspende restrições a viagens do resto da UE impostas pela covid-19 -

PETUSHKI (Rússia) - Tribunal considera queixa do crítico de Putin preso Alexei Navalny - 06H00

(+) GENEBRA (Suíça) - "Um ano desde o golpe ilegal em Mianmar": coletiva de imprensa do relator especial da ONU para os direitos humanos em Mianmar - 11H00

PARIS (França) - Conferência de imprensa sobre proposta de moção que convida o governo a conceder asilo político a Julian Assange - 11H15

(+) OSLO (Noruega) - Coletiva de imprensa do governo sobre o esperado levantamento das restrições de saúde do Covid - 16H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) BEIRUTE (Líbano) - Visita do secretário do Vaticano para as Relações com os Estados, o arcebispo Paul Gallagher - (até 4 de Fevereiro)

(+) JERUSALÉM - Anistia Internacional realiza coletiva de imprensa - 07H00

Ásia-Pacífico

MIANMAR - Aniversário do golpe de Estado em Mianmar -

(*) PEQUIM (China) - O presidente do Equador, Guillermo Lasso, viaja à China em visita oficial - (até 5 de Fevereiro)

TAILÂNDIA - Tailândia retoma esquema de viagens livres de quarentena para viajantes vacinados -

África

ADIS ABEBA (Etiópia) - Ethiopian Airlines retoma voos com o Boeing 737 MAX após o acidente mortal em 2019 que manteve estas aeronaves em solo em todo o mundo -

Esportes

CAMARÕES - Futebol: Copa das Nações África 2021 - (até 6 de Fevereiro)

AMSTERDÃ (Holanda) - Futebol: Campeonato Europeu de Futsal da UEFA 2022 - (até 6 de Fevereiro)

SAITAMA (Japão) - Futebol: Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - Ásia - 3ª rodada, dia 8: Grupo B Japão X Arábia Saudita - 08H10

DUBAI (Emirados Árabes Unidos) - Futebol: Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 - Ásia - 3ª rodada, dia 8: Grupo A - Síria X Coreia do Sul - 12H00

LA PAZ (Bolívia) - Futebol: Copa do Mundo 2022 : Eliminatórias sul-americanas, 16ª rodada: Bolívia X Chile - 18H00

MONTEVIDÉU (Uruguai) - Futebol: Copa do Mundo 2022 : Eliminatórias sul-americanas, 16ª rodada: Uruguai X Venezuela - 21H00

CÓRDOVA (Argentina) - Futebol: Copa do Mundo 2022 : Eliminatórias sul-americanas, 16ª rodada - Argentina X Colômbia - 21H30

BELO HORIZONTE (Brasil) - Futebol: Copa do Mundo 2022 : Eliminatórias sul-americanas, 16ª rodada - Brasil X Paraguai - 22H30

Varios

Auf See - Marinha russa realiza exercícios na costa da Irlanda - (até 5)

QUARTA-FEIRA, 2 DE FEVEREIRO DE 2022

América

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Resultados da Meta (Facebook) para o quarto trimestre de 2021 - 19H00

VANDENBERG AIR FORCE BASE (Estados Unidos) - Lançamento do foguete Falcon-9 da base aérea Vandenberg, na Califórnia -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Industrial Ref. 12/2021 - 09H00

BRASÍLIA (Brasil) - Divulgação taxa de juros/ Copom /selic - 19H00

Europa

VIENA (Áustria) - Ministros da Opep+ se reúnem para avaliar reduções nos cortes da produção de petróleo -

BRUXELAS (Bélgica) - Audiências de procedimento para esclarecer as datas de julgamento de 14 supostos cúmplices dos atentados de 2015 em Paris - 06H00

(+) COPENHAGA (Dinamarca) - Relatório da AEA sobre perdas econômicas devido a perturbações meteorológicas e climáticas na Europa - 21H01

África

ADIS ABEBA (Etiópia) - Cúpula da União Africana - (até 6)

Esportes

PEQUIM (China) - Reunião do comitê executivo do COI -

LIMA (Peru) - Futebol: Copa do Mundo 2022 : Eliminatórias sul-americanas, 16ª rodada - Peru X Equador - 00H00

QUINTA-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO DE 2022

América

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Resultados da Amazon no quarto trimestre - 19H00

NOVA YORK (Estados Unidos) - Visita do presidente Joe Biden enfocada no aumento da insegurança nos EUA -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Audiência do Comitê Bancário do Senado dos indicados de Joe Biden como governadores do Fed: Sarah Bloom Raskin, Lisa Cook e Philip Jefferson - 13H00

Europa

KIEV (Ucrânia) - Visita do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em meio às tensões russo-ucranianas -

MOSCOU (Rússia) - Visita do presidente argentino, Alberto Fernández -

(+) ROMA (Itália) - O presidente Sergio Mattarella toma posse para um segundo mandato -

(+) AMSTERDÃ (Holanda) - A Agência Europeia de Medicamentos dá uma atualização sobre os últimos desenvolvimentos em torno do Covid-19 - 11H00

FRANKFURT (Alemanha) - Coletiva de imprensa do BCE sobre a política monetária na eurozona - 11H30

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Visita do chanceler russo, Serguei Lavrov -

Esportes

PEQUIM (China) - 139ª sessão do COI -

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS - Futebol: Copa do Mundo de Clubes da FIFA - (até 12)

SEXTA-FEIRA, 4 DE FEVEREIRO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Mundial do câncer -

América

(+) CARACAS (Venezuela) - 30º aniversário da tentativa de golpe de Hugo Chávez -

MIAMI (Estados Unidos) - Audiência de apelação de Mario Palacios, detido por suposto envolvimento no assassinato do presidente haitiano, Jovenel Moise - 13H00

Europa

(+) ÁUSTRIA - Vacinação contra a Covid torna-se obrigatória -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Prazo para decisão da Comissão Europeia sobre a proposta de aquisição da Kustomer pelo Facebook - 07H00

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - O presidente da Argentina, Alberto Fernández, viaja a Pequim - (até 6)

Esportes

(+) PEQUIM (China) - Jogos Olímpicos de Inverno - (até 20)

SÁBADO, 5 DE FEVEREIRO DE 2022

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - Quarentena para viajantes do exterior é reduzida -

Esportes

BURNLEY (Reino Unido) - Futebol: Premier League - 17º dia: Burnley versus Watford - 16H00

DOMINGO, 6 DE FEVEREIRO DE 2022

América

(+) COSTA RICA - eleições gerais -

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - 70º aniversário da ascensão da rainha britânica Elizabeth II ao trono após a morte de seu pai George VI -

SEGUNDA-FEIRA, 7 DE FEVEREIRO DE 2022

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Presidente Joe Biden recebe chanceler alemão Olaf Scholz -

(+) HAVANA (Cuba) - 60º aniversário do embargo econômico dos EUA contra Cuba -

Europa

(+) KIEV (Ucrânia) - Tcheco Jan Lipavsky, eslovaco Ivan Korcok e austríaco Alexander Schallenberg visitam a Ucrânia - (até 8)

(+) KIEV (Ucrânia) - Altos diplomatas franceses e alemães visitam a Ucrânia em meio a tensões com a Rússia - (até 8)

Oriente Médio e África do Norte

(+) BAGDÁ (Iraque) - Prazo final para parlamento eleger novo presidente iraquiano - (até 8)

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - 47 casos de subversão democrata de Hong Kong voltam a tribunal - 23H30

