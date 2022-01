A vacinação obrigatória, uma polêmica antiga e complexa

A vacinação obrigatória é uma decisão sanitária que causa polêmica desde que os primeiros tratamentos foram descobertos, e que voltou ao debate público com a covid-19.

A Áustria vai impor a vacinação a todos os adultos a partir de 4 de fevereiro. É o primeiro país europeu a tomar essa decisão.

É uma decisão política "objeto de um debate muito intenso e apaixonado", reconheceu o chanceler austríaco Karl Nehammer no final de janeiro.

O debate não surgiu com a crise da covid. Aparece e desaparece há dois séculos, ao sabor das vicissitudes políticas e históricas, desde que a primeira vacina contra a varíola foi inventada no final do século XVIII.

Alguns países escandinavos impuseram a vacinação obrigatória entre 1800 e 1810. Por volta de 1853, o Reino Unido aprovou uma lei nesse sentido.

Paradoxalmente, são esses países que agora estão mais relutantes em impor inoculações forçadas.

A França, por outro lado, impõe inúmeras vacinas à sua população, embora o debate tenha durado muito tempo.

"No momento em que a França decidiu pela obrigação", no início do século XX, "a Inglaterra a abandonou e nunca mais a retomou", resume a médica e filósofa Anne-Marie Moulin em entrevista à AFP.

Na América Latina, o caminho da imunização compulsória segue os altos e baixos da história colonial.

A Expedição Real Filantrópica da Vacina, promovida pelo médico espanhol Francisco Javier Balmis, deu a volta ao mundo entre 1803 e 1806, para impor a vacina contra a varíola em todos os cantos do Império, embora com sucesso misto.

No México, a vacinação obrigatória contra a varíola foi imposta em 1926 e, em 1973, a obrigatoriedade foi estendida a quatro vacinas essenciais: contra poliomielite, sarampo, difteria (DPT) e tuberculose (BCG).

Na Argentina, uma lei de 1983 também estipula a vacinação obrigatória e gratuita e estabelece um calendário nacional.

Em 25 de dezembro, o Equador começou a aplicar a vacinação obrigatória contra o coronavírus para todos os cidadãos com mais de cinco anos de idade.

No Reino Unido, uma série de tumultos violentos na primeira década do século XX em Leicester levou as autoridades a reverter sua decisão de obrigar a população a ser imunizada.

Cem anos depois, nos anos 2000, "os especialistas em saúde pública achavam que, politicamente, já não se podia mais obrigar: parecia inútil, desagradável e antidemocrático", aponta Moulin.

A França desistiu de impor a vacina BCG contra a tuberculose naquela época.

No debate público surgiu a noção de que "os países anglo-saxões abandonaram a obrigação, restando apenas os países latinos atrasados", aponta Moulin.

"Esse clima durou até a covid", explica.

Muitos países, principalmente os escandinavos, têm excelentes índices de vacinação, sem forçar suas respectivas populações. Mas a livre escolha é causa ou consequência da vontade de cada cidadão em se vacinar?

Com a introdução dos passaportes sanitários, o debate entra em outra dimensão. Os cidadãos não são obrigados a vacinar-se, mas sem este documento a sua vida quotidiana torna-se enormemente complicada.

"Há uma diferença fundamental", indica o historiador francês Laurent-Henri Vignaud, especialista em vacinação. "Em um caso, é o 'Estado protetor assume suas responsabilidades e lhe diz o que fazer'. No outro extremo está o 'faça o que quiser, mas dependendo da sua escolha, você pode participar plenamente da vida social ou não'", conclui.

