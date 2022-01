Tempestade Malik atinge norte da Europa e deixa ao menos 4 mortos

Uma poderosa tempestade de inverno atinge o norte da Europa neste fim de semana e provocou ao menos quatro mortes. Casas e carros foram destruídos, pontes fechadas e houve alagamentos e interrupção do transporte, com milhares de pessoas sem energia elétrica em suas casas. A tempestade Malik avançava pela região nórdica neste domingo, com rajadas de vento, muitas chuvas e também neve em Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia.

Malik atingiu a região nórdica e o norte da Alemanha no fim do sábado, após passar pelo Reino Unido, afetando sobretudo a Escócia. Neste país, um menino e uma mulher de 60 anos morreram por uma queda de árvore, em meio a rajadas de vento.

A imprensa dinamarquesa reportou que uma mulher de 78 anos morreu após uma queda, por causa das rajadas de vento. Na vizinha Alemanha, um homem morreu no sábado ao ser atingido por um anúncio publicitário arrancado pela tempestade. Há ainda enchentes e relatos de estragos em muitas áreas da Dinamarca.

(Com Associated Press)

