Sergio Ramos volta a se lesionar e desfalca o Paris Saint-Germain

O zagueiro-central do Paris Saint-Germain, Sergio Ramos, que enfrentou vários problemas físicos nos últimos meses, sofreu uma nova lesão muscular na panturrilha direita, informou o clube neste domingo, sem especificar a duração do seu período de recuperação.

Desfalque para as oitavas de final da Copa da França contra o Nice, na segunda-feira, o espanhol é agora dúvida para o jogo de ida da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, seu ex-clube, no dia 15 de fevereiro.

"Estaremos cientes de sua evolução dia após dia. Ainda não sabemos a duração de sua ausência", disse seu técnico, o argentino Mauricio Pochettino, em entrevista coletiva.

O andaluz de 35 anos se lesionou na quinta-feira durante um treino, de acordo com o clube parisiense.

Esta recaída ocorre logo após Ramos emendar dois jogos consecutivos pela primeira vez nesta temporada.

Ele chegou até a marcar um gol contra o Reims (4-0) no dia 23 de janeiro, em sua primeira partida como titular no Parque dos Príncipes como jogador do PSG.

Ramos voltou a ser titular contra o Nice, já que Marquinhos, que também ocupa a zaga-central, está disputando as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo com a seleção brasileira.

Contratado em julho, Ramos perdeu os primeiros cinco meses de competição devido à lesão na panturrilha. Seus problemas físicos recorrentes já haviam aberto as portas para o o jogador deixar o Real Madrid, onde atuou durante 16 anos.

