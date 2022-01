Sebastián 'Loco' Abreu é o novo técnico do boliviano Always Ready

O ex-atacante uruguaio Sebastián 'Loco' Abreu chegou à Bolívia neste domingo para comandar o Always Ready de El Alto, atual vice-campeão do torneio local e classificado para a Copa Libertadores de 2022, naquela que será sua terceira experiência como treinador.

"Quero ajudar a Bolívia a ser reconhecida", disse Abreu, de 45 anos, ao chegar à cidade próxima a La Paz.

"O que me motivou foi, em primeiro lugar, o desejo e a vontade que me transmitiram de querer contar com a minha presença", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Loco Abreu tem um acordo com "El Millonario" até o dia 31 de dezembro deste ano e substitui o paraguaio Pablo Godoy, que ficará no comando das divisões inferiores da equipe.

Ele terá como assistente técnico o uruguaio Sebastián Flores e trabalhará em conjunto com os preparadores físicos Juan Fernández (uruguaio) e Facundo Altamira (argentino).

"Pessoalmente, procurava-se também um clube que crescesse a nível de infra-estrutura e um clube que tivesse aspirações de poder lutar em torneios internacionais. É um belo desafio", concluiu o ex-jogador.

Fundado em 1933, o Always Ready voltou à primeira divisão após 28 anos de ausência e se sagrou campeão do torneio local em 2020. Em 2021, ficou apenas um ponto atrás do campeão, o Independiente Petrolero, o que lhe garantiu uma vaga na fase de grupos da Libertadores.

Questionado sobre o desafio do jogo na altura - El Alto está localizado a mais de 4.000 metros acima do nível do mar - o novo treinador avisou: "Que os adversárioss não sofram apenas com a altura, mas também com o fato de que o equipe está competindo em um nível muito bom".

'El Loco' foi treinador interino do salvadorenho Santa Tecla em 2019 e comandou o Boston River do seu país em 2020, sendo jogador ao mesmo tempo em ambos os casos.

O atacante uruguaio se aposentou no ano passado e detém o recorde do Guinness como o jogador que vestiu a camisa de mais clubes do mundo: 31 times em 26 anos de carreira.

msr/cl/aam

Tags