Polícia detém jovem após denúncias de estupro e agressão contra Greenwood

A polícia de Manchester anunciou neste domingo (30) a detenção de um homem por suspeita de estupro e agressão após as acusações feitas por uma jovem nas redes sociais contra o jogador do Manchester United Mason Greenwood.

Em seu comunicado, a polícia de Manchester informou que após ter sido informada das acusações de agressão publicadas nas redes sociais, um jovem na casa dos 20 anos foi detido por suspeita de estupro e agressão e será interrogado.

O nome do jogador, que já foi suspenso "até segunda ordem" por seu clube, não foi mencionado.

Horas antes, uma mulher publicou em sua conta no Instagram vídeos e fotos nos quais aparece com o rosto ensanguentado e marcas de agressão por todo o corpo, acompanhados da mensagem: "para todos aqueles que querem saber o que Mason Greenwood realmente faz comigo".

Em um primeiro comunicado, o Manchester United informou: "estamos a par das imagens e das acusações que circulam nas redes sociais" e advertiu que "o Manchester United não tolera nenhum tipo de violência".

Pouco depois, em uma segunda nota, o clube informou que o atacante de 20 anos "não voltará a treinar, nem a disputar jogos até segunda ordem".

Promessa do futebol britânico, o jovem internacional inglês disputou 18 jogos nesta temporada e fez cinco gols na Premier League.

Greenwood chegou a ser apontado como "o novo Wayne Rooney", sobretudo quando, na temporada 2019-2020, tornou-se o terceiro jogador de futebol da história do United a fazer 17 gols ou mais em uma temporada com menos de 20 anos. Os outros dois foram George Best e o próprio Rooney.

Sua explosividade, a potência de seu chute e sua habilidade de jogo com os dois pés levaram o treinador Gareth Soutgate a convocá-lo para disputar em setembro passado as partidas da Liga das Nações.

Ele estreou jogando os últimos 12 minutos da partida contra a Islândia... Antes de ser expulso da concentração com o companheiro do Manchester City Phil Foden por ter convidado duas jovens ao hotel onde estava hospedado em Reykjavik, infringindo o protocolo anticovid.

No entanto, Greenwood esteve na pré-seleção de 33 jogadores ingleses da última Eurocopa, embora não tenha podido jogar o torneio continental por causa de uma lesão.

No outono passado, o atacante estava entre os 10 candidatos ao prêmio Kopa, que contempla o melhor jogador com menos de 21 anos. O prêmio acabou ficando com o meia espanhol do Barcelona Pedro González López 'Pedri'.

Greenwood ficou em quinto lugar na votação.

