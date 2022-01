Onda de frio incomum em Nova Délhi afeta os sem-teto

Uma onda incomum de frio afeta Nova Délhi nos últimos dias e provocou a morte de vários moradores de rua na metrópole indiana, de 20 milhões de habitantes.

A capital indiana está acostumada com as mudanças meteorológicos extremas, com temperaturas que em alguns momentos superam 35ºC ou 40ºC, chuvas fortes ou picos de poluição no outono.

Apesar das mudanças repentinas, muitos consideram o vento gelado e as chuvas de janeiro como um teste severo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na terça-feira, Nova Délhi registrou o dia de janeiro mais frio desde 2013, com uma temperatura máxima de 12,1ºC, ou seja, 10 graus a menos que os termômetros costumam marcar nesta época do ano. As mínimas se aproximaram de 0ºC e durante muitos dias permaneceram abaixo de 10ºC.

Ao menos 176 pessoas morreram vítimas do frio desde o início do ano na cidade, afirmou Sunil Kumar Aledia, que trabalha para uma das principais organizações de ajuda aos sem-teto na capital.

"Os últimos três dias foram muito frios, especialmente na semana passada, e não fez muito sol. Estamos preocupados porque é difícil se aquecer", disse Mukesh, um homem de 30 anos que mora nas ruas e falou com a AFP em um abrigo emergência.

Nas ruas de Nova Délhi, muitas pessoas sem casa se reúnem à noite e acendem fogueiras, às vezes na calçada, para tentar se aquecer.

De acordo com o censo mais recente, de 2011, quase 47.000 habitantes de Nova Délhi não tinham residência, um número que as organizações humanitárias consideram muito subestimado. Os abrigos da cidade têm apenas 9.300 camas.

arc-gle/qan/roc/juf/at/jvb/an/fp

Tags