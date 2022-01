Nadal vence Medvedev e conquista na Austrália seu histórico 21º título de Grand Slam

Rafael Nadal conquistou seu histórico 21º título de Grand Slam ao derrotar o russo Daniil Medvedev na final do Aberto da Austrália por 2-6, 6-7 (5/7), 6-4, 6-4, 7-5 em 5 horas e 24 minutos.

Aos 35 anos, o espanhol se torna assim o único detentor do recorde de títulos de 'majors' no tênis masculino (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open), que dividia até este domingo com o suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic.

Nadal também se torna o segundo tenista da era Open, o quarto na história, a ter conquistado cada um dos quatro grandes torneios pelo menos duas vezes. Uma façanha alcançada por Djokovic no ano passado, quando conquistou Roland Garros pela segunda vez.

Apenas três mulheres ostentam mais títulos de Grand Slam que o espanhol: Margaret Court (24), Serena Williams (23), Steffi Graf (22).

Em termos de jogos vencidos, o Aberto da Austrália é o segundo melhor 'major' para Nadal (atrás de Roland Garros), mas o que lhe deu o menor número de títulos.

Ele venceu duas vezes (2009 e 2022) em seis finais disputadas, enquanto Djokovic venceu todas as 9 finais que jogou em Melbourne.

Os dois tenistas jogaram a final mais longa do torneio na Austrália em 2012, quando o sérvio venceu em 5 horas e 53 minutos.

Esta final em Melbourne entre Medvedev e Nadal seria uma revanche da que foi vencida pelo espanhol contra o russo no US Open de 2019.

Com mais experiência em finais, Medvedev levou os dois primeiros sets, mas Nadal não desanimou e reagiu vencendo todos os três sets seguinte e garantindo assim o título e o recorde.

