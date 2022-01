Meia brasileiro Bruno Guimarães deixa Lyon e assina com Newcastle

O meia brasileiro Bruno Guimarães assinou com o Newcastle, anunciou o Lyon, seu ex-clube, neste domingo, embolsando 50,1 milhões de euros (55,8 milhões de dólares) pela transferência.

O acordo, que inclui 8 milhões de euros em variáveis, também estabelece 20% de uma hipotética venda futura do jogador.

O Lyon adquiriu o jogador de 24 anos em janeiro de 2020 por 20 milhões de euros (22,3 milhões de dólares).

Bruno Guimarães é a terceira contratação na janela do mercado de janeiro dos 'Magpies' depois do lateral-direito da seleção inglesa Kieran Trippier e do atacante neozelandês Chris Wood.

