Liverpool contrata colombiano Díaz, do Porto, e desperta dúvidas sobre futuro de Sallah

O Liverpool contratou o atacante colombiano Luis Diaz, do Porto, anunciou o clube da Premier League neste domingo, gerando dúvidas sobre o futuro do astro egípcio Mohamed Salah.

Díaz, de 25 anos, que assinou um contrato até 2027, foi transferido por um valor de 37,5 milhões de libras (45 milhões de euros), mais 12,5 milhões de libras (16,7 milhões de euros) em variáveis.

No momento, não há solução à vista nas longas negociações sobre a renovação de Salah, que atualmente disputa a Copa Africana de Nações.

"O Liverpool Football Club concluiu a contratação de Luis Diaz do FC Porto, sujeito à concessão bem sucedida de uma autorização de trabalho e autorização internacional", disse o clube inglês em um comunicado publicado em seu site.

Díaz chega ao Liverpool depois de duas temporadas e meia no Porto, onde disputou 125 jogos e marcou 41 gols.

Havia rumores de que Diaz fosse o principal alvo do técnico alemão dos 'Reds', Jurgen Klopp, durante a janela de transferências do verão, mas o crescente interesse no jogador, principalmente do Tottenham, forçou o Liverpool a se apressar.

No momento, o atacante colombiano está jogando com sua seleção as eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar-2022.

Por isso, o Liverpool enviou uma delegação à Argentina, onde a Colômbia jogará na terça-feira, para realizar um exame médico antes do fechamento do mercado de janeiro.

Os contratos do senegalês Sadio Mané e do brasileiro Roberto Firmino se encerram no verão de 2023, quando completarão 31 anos.

Diaz, que irá adicionar sangue fresco à linha de ataque do Liverpool, chega ao time inglês com a reputação em alta depois de marcar 16 gols em 28 jogos pelo Porto nesta temporada.

Além disso, o atacante sul-americano foi o artilheiro da Copa América do ano passado ao lado de Lionel Messi, com quatro gols.

