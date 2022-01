Exército francês estima que 60 'jihadistas' morreram em Burkina Faso

Cerca de 60 jihadistas morreram no norte de Burkina Faso em uma operação realizada por forças locais com o apoio de unidades francesas mobilizadas no país, informou neste domingo (30) o estado-maior do exército francês.

"Em quatro ocasiões, entre 16 e 23 de janeiro de 2022, diferentes grupos de terroristas foram localizados, identificados e neutralizados pelas forças burquinenses e por unidades (estrangeiras)", disse em um comunicado. "No total, cerca de 60 terroristas foram eliminados", acrescentou.

Desde 2015, Burkina Faso está mergulhado em uma espiral de violência atribuída a grupos armados jihadistas, vinculados à Al Qaeda e ao grupo Estado Islâmico, que deixaram mais de dois mil mortos e obrigaram pelo menos 1,5 milhão de pessoas a fugir.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

jf/thm/es/mb/mvv

Tags