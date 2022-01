Espanha celebra o título histórico de Nadal no Aberto da Austrália

A mídia espanhola, atletas e políticos elogiaram a vitória histórica de seu maior tenista, que conquistou o 21º título de Grand Slam neste domingo no Aberto da Austrália.

"Rafa, estamos sem palavras. Não há obstáculos para quem não tem limites. Você representa o melhor do tênis do mundo", cumprimentou a família real espanhola no Twitter.

O espanhol de 35 anos é agora "o melhor da história" para o diário esportivo Marca num dos seus sites logo após a vitória. A informação imediatamente ocupou as primeiras manchetes do rádio, da televisão e dos jornais na Espanha.

O mundo esportivo espanhol também elogiou a conquista do maiorquino no Twitter. "Que loucura", reagiu a tenista Paula Badosa, atual 6ª do mundo.

"Não vamos cansar de dizer: você é de outro planeta!", elogiou a estrela mundial do badminton Carolina Marin.

O Comitê Olímpico da Espanha elogiou 'um exemplo de dedicação, trabalho duro e perseverança' quando o canhoto retornou de uma lesão no pé após meses que colocou em dúvida sua participação no torneio australiano.

"Que concentração, que espírito, que garra, que referência", saudou o campeão de MotoGP Marc Márquez.

"21 Grand Slams não são nada comparados ao legado que você aumenta a cada dia", comentou o ex-jogador de basquete Pau Gasol.

Do lado do futebol, Real e Atlético de Madrid também elogiaram o feito.

"Você é o maior!", também comemorou o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez no Twitter.

O atual número 5 do mundo se tornou o único recordista masculino de majors neste domingo, com 21, um a mais que o suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic.

