Egito vence Marrocos (2-1) na prorrogação e enfrenta Camarões nas semifinais da CAN

O Egito venceu o Marrocos por 2 a 1 na prorrogação, neste domingo, em Yaoundé, e se classificou para uma das semifinais da Copa Africana das Nações (CAN), na qual enfrentará o país-sede Camarões na próxima quinta-feira.

Sofiane Boufal abriu o placar de pênalti para os marroquinos, mas Mohamed Salah empatou no início do segundo tempo (53) e deu a assistência para Ahmed Hassan 'Trezeguet' marcar o gol da vitória dos faraós na prorrogação (101).

Depois de um início tímido, Salah desponta como a estrela do torneio desde o início do mata-mata.

O atacante do Liverpool converteu o quinto pênalti na disputa contra a Costa do Marfim (0-0 nos 120 minutos, 5-4 nas penalidade) levando os 'faraós' às quartas de final e neste domingo foi o destaque de sua seleção, liderando a virada na segunda etapa.

Egipto e Camarões, as duas seleções com mais títulos continentais (7 para os 'Faraós' e 5 para os 'Leões Indomáveis') vão protagonizar uma das semi-finais do torneio num duelo que já é um clássico africano, após os dois países se enfrentarem em três finais da CAN, com duas vitórias para os egípcios (1986 e 2008) e uma para os camaroneses (2017).

A única má notícia para os egípcios foi a lesão, como aconteceu nas oitavas de final, do goleiro titular Mohamed Abougabal 'Gabaski', que foi substituído no início da prorrogação por Mohamed Sobhi.

Contra a Costa do Marfim, 'Gabaski' já teve que substituir Mohamed El Shenawy. Então, tudo indica que o Egito terá que terminar o torneio com seu terceiro goleiro.

Este domingo, Senegal e Guiné Equatorial disputam na capital camaronesa a última vaga nas semifinais, onde terão Burkina Faso como adversário.

Por outro lado, a Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou neste domingo a reabertura do Estádio Olembé em Yaoundé para o restante do torneio.

A CAF decretou o fechamento do estádio após a 'avalanche humana' que causou oito mortes antes da partida das oitavas de final entre Camarões e Comores, um drama causado pelo fechamento de um dos portões de acesso ao estádio.

Desta forma, o Estádio Olembé será palco de uma das duas semifinais e da decisão do torneio.

--- Resultados das quartas de final da Copa Africana das Nações:

- Sábado, 29 de janeiro

Gâmbia 0

Camarões 2 Toko-Ekambi (50 e 57)

Burkina Faso 1 Outtara (45+3)

Tunísia 0

- Domingo, 30 de janeiro

Egito 2 Salah (53), Hassan (101)

Marrocos 1 Boufal (7 de pênalti)

(16h00) Senegal - Guiné Equatorial, em Yaoundé

