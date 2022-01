Coreia do Norte testa míssil de alcance mais longo desde 2017

A Coreia do Norte disparou neste domingo, 30, o que parece ser o míssil mais poderoso que o país testou desde a posse do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em momento de impasse diplomático com Washington e a Coreia do Sul. Os detalhes sugerem que o teste é o de míssil balístico de alcance mais longo desde 2017 dos norte-coreanos.

As Forças Armadas do Japão e de Seul afirmaram que o míssil foi lançado em uma trajetória elevada, aparentemente para evitar atrapalhar o espaço aéreo de seus vizinhos. E que alcançou uma altitude máxima de 2 mil quilômetros, viajando 800 quilômetros antes de cair no mar.

O teste é a sétima rodada de lançamentos do tipo pelo país neste mês.

O ritmo pouco usual indica que Pyongyang quer pressionar Biden para avançar nas negociações nucleares.

