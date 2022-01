Com PS vitorioso em Portugal, Costa diz que não governará sozinho e que dialogará

Em discurso pela vitória do Partido Socialista (PS) nas eleições legislativas neste domingo, o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, afirmou que a maioria absoluta alcançada pela sigla não representa fechar as portas a outras legendas. "Uma maioria absoluta não é o poder absoluto, não é governar sozinho", afirmou o líder, em um cenário no qual o PS vê como consolidado que terá mais do que os 116 assentos necessários para governar a Assembleia da República.

Costa disse que irá manter diálogo aberto durante toda a legislatura e que buscará promover reuniões com todas as siglas, com exceção a uma.

O primeiro-ministro não mencionou explicitamente o Chega!, partido com posições mais extremas que foi criticado pela esquerda e outras vertentes políticas ao longo da campanha. A legenda teve a terceira maior votação do país, ficando atrás apenas do PS e do Partido Social Democrata (PSD).

Segundo Costa, a maioria absoluta "só foi possível por diversos cidadãos portugueses de diferentes vertentes terem votado no PS".

Para o primeiro-ministro, o resultado mostra que os eleitores acreditaram na estabilidade, e que ela é boa para a democracia.

O presidente de governo da Espanha, Pedro Sanchéz, aliado do PS, parabenizou Costa pela vitória. Em seu Twitter, o espanhol escreveu: "Portugal voltou a optar por um projeto social-democrata que combina crescimento e justiça social. Juntos continuaremos a promover nos nossos países e na Europa uma resposta socialista aos desafios que compartilhamos."

