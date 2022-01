Chuvas intensas deixam 18 mortos, incluindo 7 crianças, no fim de semana em São Paulo

Chuvas intensas registradas entre a sexta-feira e este domingo (30) no estado de São Paulo deixaram ao menos 18 mortos em deslizamentos de terra e uma dezena de cidades afetadas, informaram as autoridades. Sete crianças estão entre as pessoas mortas, segundo a Defesa Civil do Estado.

"Desde a última sexta-feira, os transtornos provocados pelo mau tempo já provocaram 18 óbitos, incluindo sete crianças, e deixaram cerca de 500 famílias desabrigadas ou desalojadas", informou em nota o governo de São Paulo, citando um balanço da Defesa Civil.

Após um sobrevoo pelas áreas afetadas, o governador João Doria anunciou a liberação de R$ 15 milhões para atender às dez cidades mais afetadas pelas chuvas no estado mais populoso do país, com mais de 46 milhões de habitantes, e 645 municípios.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Chuvas diminuem temperaturas em Fortaleza e provocam sensação de frio

Tempestade Ana deixa rastro de destruição em Madagascar

Funceme registra chuva em 133 cidades do Ceará; veja previsão do tempo

Tempestade Malik atinge norte da Europa e deixa ao menos 4 mortos

Sol é vaiado 80 vezes na Praça do Ferreira para relembrar episódio histórico

"Estou acompanhando com muita tristeza os danos causados pelas fortes chuvas em São Paulo. Minha solidariedade às famílias e amigos das vítimas. Estamos trabalhando nos resgates", afirmou Doria em nota oficial.

Do total de vítimas, 11 morreram neste domingo em deslizamentos de terra sobre casas em cidades do interior do estado, segundo a imprensa local. Segundo a Defesa Civil, há nove feridos e cinco desaparecidos.

Os municípios mais afetados são Francisco da Mota, com quatro mortos; Franco da Rocha, onde foram registrados três mortos, além de casas, uma delegacia de polícia e um viaduto que ficaram inundados; e Embu das Artes, onde um deslizamento de terra soterrou a casa onde viviam uma mulher e seus dois filhos (de 4 e 21 anos). Outros quatro membros da família foram resgatados.

No município de Várzea Paulista houve cinco mortos, entre eles três crianças.

A capital, São Paulo, com 12 milhões de habitantes, também registra chuvas, mas por enquanto não foram reportados incidentes graves.

A Defesa Civil informou que "há ocorrências espalhadas por todo o estado relacionadas com as chuvas, como alagamentos, queda de árvores, queda de muros e deslizamentos de terra, além de interdições totais ou parciais em rodovias".

Desde que começou o período de chuvas, no começo de outubro, o Brasil registrou grandes estragos provocados pelas precipitações, particularmente no estado da Bahia, onde morreram 24 pessoas, e em Minas Gerais, onde houve pelo menos 19 vítimas e milhares de deslocados.

Tags