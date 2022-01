China isola áreas residenciais de Pequim e Rússia bate recorde de casos

Autoridades de Pequim informaram neste domingo que impuseram lockdown sobre várias comunidades residenciais no distrito norte da capital da China, após terem sido registrados dois casos de covid-19 na área. Pequim está em alerta reforçado contra o vírus, no momento que se prepara para sediar os Jogos Olímpicos de Inverno, que terão abertura nesta sexta-feira, o que tem feito o país reforçar sua política de "tolerância zero" para interromper cadeias de transmissão da doença.

A Rússia, por sua vez, registrou nas últimas 24 horas um total de 121.228 novos casos da covid-19, 8.106 a mais que no dia anterior. Com isso, o país bateu pelo décimo dia seguido seu recorde de casos diários na pandemia, segundo a agência EFE. Foram ainda registradas 617 mortes pela covid-19 no balanço mais recente, 51 a menos que nas 24 horas anteriores.

Já na Argélia e na Líbia, autoridades determinaram o adiamento da volta às aulas, a fim de conter casos da covid-19, informa a agência EFE. A Líbia tem batido recordes de casos e adiou o retorno dos estudantes em duas semanas, enquanto a Argélia adiou a volta por mais uma semana neste domingo. Autoridades locais da Argélia ainda informaram que foi registrado o primeiro caso da variante BA.2 do vírus no país.

(Com informações da Associated Press)

