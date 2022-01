Canadá vence EUA (2-0) e fica mais perto do Catar-2022; México empata com Costa Rica

Cada vez mais próximo da segunda classificação para uma Copa do Mundo de sua história, o Canadá venceu os Estados Unidos por 2 a 0 neste domingo e abriu sua vantagem na liderança das eliminatórias da Concacaf para a Copa do Catar-2022.

O atacante Cyle Larin abriu o placar logo aos 7 minutos e Samuel Adekugbe garantiu o triunfo nos acréscimos (90 + 5) para a alegria dos torcedores no Tim Hortons Field, em Hamilton (Canadá).

"Estamos quase lá", disse Larin sobre a classificação, após a vitória. "Mas não estamos satisfeitos, vamos continuar pressionando", garantiu ele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Faltando quatro rodadas, o Canadá tem 22 pontos no octogonal, onde segue invicto apesar da ausência de sua estrela, Alphonso Davies, devido a uma miocardite.

"Estamos nos tornando um país do futebol", vibrou o técnico da seleção canadense John Herdman.

Os Estados Unidos "são uma grande equipe, tiveram grande qualidade hoje mas estávamos à altura da tarefa", acrescentou.

"O Canadá tem uma grande equipe e está no topo do grupo por uma razão. Levamos o nosso adversário a sério", disse o técnico americano Gregg Berhalter, lamentando o resultado, mas satisfeito com o rendimento de seus jogadores.

"É difícil para mim lembrar de uma exibição tão dominante fora de casa sem conseguir um bom resultado", disse ele. "Queríamos ser agressivos e pressionar, gastamos muita energia dificultando para eles e competindo em alto nível e acho que conseguimos".

Os Estados Unidos, que tiveram uma atuação apagada, seguem na segunda colocação, com 18 pontos.

O Canadá disputou somente a Copa do Mundo do México-1986 e naquela ocasião foi eliminado na fase de grupos.

Também neste domingo a Costa Rica manteve seu esquema tático do início ao fim e arrancou um empate em 0 a 0 com o México no mítico estádio Azteca, na capital mexicana.

A estratégia do técnico dos 'Ticos', o colombiano Luis Fernando Suárez, foi mostrada desde o início: resistir com uma linha de quatro zagueiros, outra de cinco meio-campistas e recorrer ao contra-ataque em qualquer oportunidade com Joel Campbell como ponta de lança.

Com este empate, 'El Tri' alcançou 18 pontos e permaneceu em terceiro lugar na classificação enquanto a Costa Rica se manteve na luta com 13 pontos, na quinta posição.

Na quarta-feira, na 11ª rodada do octogonal, a Costa Rica visitará a Jamaica no Estádio Nacional de Kingston enquanto o México receberá o Panamá no Azteca.

Esta partida entre México e Costa Rica foi disputada sem acesso ao público em geral. Em uma tentativa de erradicar o grito considerado homofóbico de "eeeeh puto!" contra o goleiro visitante, a Federação Mexicana de Futebol só permitiu a entrada de um grupo controlado de cerca de 2.000 torcedores.

Esses torcedores substituíram o grito por "eeeeeh México!".

Mais cedo o Panamá derrotou a Jamaica por 3 a 2, resultado que faz com que continue na luta por uma vaga na Copa.

Os gols do jogo, disputado no estádio Rommel Fernández, na Cidade do Panamá, foram marcados por Javain Brown (gol contra, 43), Eric Davis (51) e Azmahar Ariano (69) para os locais, enquanto Michail Antonio (5) e André Gray (87) marcaram para os visitantes.

Com este triunfo, o Panamá recupera a confiança, após a recente derrota para a Costa Rica, e mantém vivas as chances de classificação para sua segunda Copa do Mundo, às custas de uma Jamaica que praticamente diz adeus.

As Eliminatórias da Concacaf concede três vagas diretas para o Catar e a possibilidade de um playoff ao quarto colocado contra uma seleção da Oceania.

--- Jogos da 10ª rodada deste domingo, 30 de janeiro:

Canadá - Estados Unidos 2 - 0

Panamá - Jamaica 3 - 2

México - Costa Rica 0 - 0

Honduras - El Salvador

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Canadá 22 10 6 4 0 17 5 12

2. Estados Unidos 18 10 5 3 2 13 7 6

3. México 18 10 5 3 2 13 8 5

4. Panamá 17 10 5 2 3 14 12 2

5. Costa Rica 13 10 3 4 3 7 7 0

6. Jamaica 7 10 1 4 5 9 15 -6

7. El Salvador 6 9 1 3 5 4 11 -7

8. Honduras 3 9 0 3 6 5 17 -12

gbv/ma/aam

Tags