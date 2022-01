Bergerac, da 4ª divisão, elimina o Saint-Étienne na Copa da França; Monaco vai às quartas

O modesto Bergerac, clube amador da quarta divisão do futebol francês, surpreendeu ao derrotar o tradicionalíssimo Saint-Étienne, lanterna da Ligue 1, por 1 a 0, e se classificar para as quartas de final da Copa da França, fase que também terá o Monaco.

Romain Escarpit foi o herói do Bergerac, após marcar o único gol do jogo aos 76 minutos e levou seu clube às quartas de final pela primeira vez em sua história.

"Francamente, é magnífico", disse Escarpit. "Nós não desistimos, nós lutamos. Todos nós vamos aproveitar isso juntos porque isso não acontece com frequência na carreira", acrescentou.

Já do lado do Saint-Étienne, o clima era de decepção. "Nos faltou o instinto matador", disse o capitão Timothee Kolodziejczak, cuja equipe dominou a partida, mas não acertou nas finalizações.

Nas quartas de final, o Bergerac será acompanhado por outro time da 4ª divisão, o Versailles, que eliminou o líder da Ligue 2, o Toulouse, no sábado.

Na outra partida das oitavas de final, disputada neste domingo, o Monaco venceu o Lens por 4 a 2 e também se garantiu nas quartas.

Wissam Ben Yedder (18), Jean Lucas (27) e Sofiane Diop (29) pareciam ter decidido a partida para o Monaco, depois de fazerem 3 a 0 em meia hora.

Mas o Lens conseguiu diminuir a diferença com Wesley Saïd (45) e Arnaud Kalimuendo (53) e ameaçou a classificação do Monaco, até que Ben Yedder decidiu definitivamente a dois minutos do final (88).

O Monaco venceu a Copa da França cinco vezes, a mais recente no distante ano de 1991.

O duelo mais atraente será nesta segunda-feira, entre PSG e Nice, atual líder contra o vice-líder da Ligue 1.

--- Jogos das oitavas de final da Copa da França:

- Sexta-feira:

(+) Nantes - Brest 2 - 0

- Sábado:

Nancy (2ª) - (+) Amiens (2ª) 0 - 2

Toulouse (2ª) - (+) FC Versailles (4ª) 0 - 1

Reims - (+) SC Bastia (2ª) 1 - 1

(Bastia venceu 5-3 nos pênaltis)

(+) Olympique de Marselha - Montpellier 1 - 1

(Marselha venceu 5-4 nos pênaltis)

- Domingo:

(+) Bergerac (4ª) - Saint-Étienne 1 - 0

Lens - (+) Monaco 2 - 4

- Segunda-feira:

(17h15) PSG - Nice

(+) classificados para a próxima fase

