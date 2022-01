Tempestade atinge Costa Leste dos EUA causando inundação e corte de energia

Uma tempestade de inverno atingiu o nordeste dos Estados Unidos neste sábado, 29, trazendo neve profunda e rajadas de vento e causando inundações costeiras e cortes de energia generalizados. Meteorologistas alertam que as condições climáticas devem piorar ao longo do dia.

Partes de 10 Estados e alguns grandes centros populacionais - incluindo Filadélfia, Nova York e Boston - foram atingidos pela tempestade. No final da manhã, mais de 30 centímetros de neve haviam caído em partes da costa de Nova Jersey e no leste de Long Island.

Boston pode receber até 61 centímetros de neve. Bolsões isolados nas proximidades podem chegar a 1 metro, disseram os meteorologistas. Os ventos chegaram a 113 km/h na ilha de Nantucket ao largo de Massachusetts e mais de 96 km/h em outras partes do leste de Massachusetts e Rhode Island.

A maioria dos voos de e para os aeroportos que servem Nova York, Boston e Filadélfia foram cancelados no sábado, de acordo com a FlightAware. Mais de 4.500 voos foram cancelados nos EUA. A Amtrak cancelou todos os seus trens de alta velocidade entre Boston e Washington e cancelou ou limitou outros serviços na região.

Dezenas de milhares de residências e empresas ficaram sem energia em Massachusetts, com falhas crescentes. Nenhum outro Estado relatou interrupções generalizadas.

Autoridades da Virgínia ao Maine pediram que as pessoas evitassem estradas. Rhode Island, que estava sob um aviso de nevasca, proibiu todas as viagens rodoviárias não emergenciais a partir das 8h. Massachusetts proibiu caminhões pesados em rodovias interestaduais. Delaware permitiu que apenas trabalhadores essenciais dirigissem em dois de seus três condados.

Na Filadélfia, onde 15 centímetros foram relatados no início de sábado, poucos motoristas se aventuraram nas ruas. Algumas partes da costa de Jersey tinham mais de 33 centímetros ao meio-dia, informou o Serviço Nacional de Meteorologia.

Partes de 10 Estados estavam sob alertas de nevasca: Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova York e Nova Jersey, juntamente com grande parte da Península Delmarva em Delaware, Maryland e Virgínia. Esperava-se que as áreas mais próximas da costa suportassem o peso da tempestade. Washington e Baltimore foram poupados do pior da tempestade.

