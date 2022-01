Sergio Mattarella é reeleito presidente da Itália aos 80 anos

Aos 80 anos, o presidente italiano Sergio Mattarella foi eleito pelo parlamento para um segundo mandato de sete anos como chefe de Estado, encerrando dias de impasse político enquanto os líderes do partido lutavam para escolher seu sucessor.

Neste sábado, Mattarella venceu no oitavo turno da votação quando conquistou o mínimo de 505 votos necessários dos 1.009 possíveis. Aplausos irromperam no parlamento, levando o presidente da Câmara dos Deputados a interromper sua leitura em voz alta das cédulas. A contagem então recomeçou, com o político continuando a subir na contagem bem além de 670.

Mais cedo, correligionários pediram a Mattarella, que havia dito que não queria um segundo mandato, para mudar de ideia e concordar com a reeleição por legisladores no Parlamento e delegados regionais. Esse movimento ocorreu após dias de esforços infrutíferos de líderes políticos para chegar a um consenso sobre um candidato para o pleito.

Segundo a TV estatal Rai, o primeiro-ministro Mario Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu, telefonou para líderes do partido para incentivar o lobby. Draghi já havia dito que estaria disposto a assumir o cargo de presidente, mas alguns líderes partidários disseram que isso levaria a uma eleição antecipada.

