PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RUSIA UE EUA DIPLOMACIA: Estados Unidos enviarão tropas ao leste da Europa

=== UCRÂNIA RUSIA UE EUA DIPLOMACIA ===

WASHINGTON:

EUA enviarão tropas a Europa em momento de esforços diplomáticos pela Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mantém a pressão sobre o chefe de Estado da Rússia, Vladimir Putin, pela situação na Ucrânia, com o anúncio de que enviará tropas ao leste da Europa, no momento em que altos funcionários do Pentágono intensificam os esforços diplomáticos.

Ucrânia EUA Rússia conflito diplomacia França Otan

MADRI:

Líderes de extrema-direita pedem solidariedade europeia na crise da Ucrânia

Os líderes europeus de extrema-direita, incluindo os primeiros-ministros da Hungria e Polônia, pediram neste sábado em Madri a unidade do continente na crise entre Ucrânia e Rússia, em uma declaração que não foi apoiada pela francesa Marine Le Pen.

Rússia França Hungria Polônia política Espanha Ucrânia

PRAGA:

Uma rádio dos EUA tenta romper 'muro de propaganda' da Rússia

A emissora americana Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), com sede em Praga, na República Tcheca, faz o possível para romper "o muro de propaganda russa", no momento em que Moscou movimenta tropas na fronteira com a Ucrânia.

Rússia EUA conflito mídia RTcheca rádio desinformação Ucrânia internet

HELSINQUE:

Crise na Ucrânia reaviva debate sobre adesão à Otan na Suécia e Finlândia

O temor de uma invasão da Rússia à Ucrânia reavivou o debate sobre a adesão à Otan na Suécia e Finlândia, que avaliam sua política de neutralidade ante a pressão de Moscou para obter o congelamento da ampliação da aliança militar.

Rússia conflito diplomacia OTAN política Suecia Finlandia Ucrânia defesa

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Tempestade de inverno afeta o leste dos EUA e provoca o cancelamento de milhares de voos

Uma tempestade de inverno com fortes nevascas e ventos atingiu a costa leste dos Estados Unidos neste sábado, o que forçou o cancelamento de milhares de voos e ativou alertas meteorológicos para uma região onde moram quase de 70 milhões de pessoa

EUA meteorologia transporte

(

WASHINGTON:

Pacientes de covid de longa duração encontram esperança em clínicas especializadas

Quando Stephanie Hedrick percebeu que tinha dificuldades para respirar, visão turva e confusão mental, meses depois de superar a covid-19, ela decidiu que precisava de um atendimento mais especializado que seu médico poderia fornecer.

EUA pandemia vírus epidemia saúde

-- EUROPA

ISTAMBUL:

Presidente turco demite diretor de agência de estatísticas após divulgação da inflação

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, demitiu o diretor da agência nacional de estatísticas, de acordo com um decreto publicado neste sábado, após a divulgação dos dados da inflação que irritaram o governo e a oposição.

Turquia governo política economia

-- ÁSIA

HUE:

Vietnã se despede do pai do "mindfulness"

Dezenas de milhares de despediram neste sábado (29) do monge budista e ativista pela paz Thich Nhat Hanh, um dos líderes religiosos mais influentes do mundo, a quem se atribui a divulgação no Ocidente do conceito de "mindfulness", ou consciência plena.

Vietnã religião política

PEQUIM:

Jornal chinês acusa EUA de pagar atletas para "perturbar" Jogos de Inverno de Pequim

Um meio de comunicação oficial chinês acusou Washington de "incitar" os atletas a "perturbar" os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim (4 a 20 de fevereiro), especialmente pagando a eles, uma acusação que a embaixada dos EUA negou categoricamente neste sábado.

China EUA diplomacia Chin 2022 imprensa espionagem Oly

-- ÁFRICA

ANTANANARIVO:

Tempestade Ana deixa rastro de destruição em Madagascar

Em barcos improvisados, a população de Madagascar corre angustiada para ver o que sobrou de suas casas e plantações após 10 dias de intensas chuvas no país, durante a passagem da tempestade tropical Ana.

Madagascar inundações tempestade

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

PARIS:

'Me demito': o impacto do TikTok no mercado de trabalho

Nos últimos tempos, a rede social TikTok vem promovendo mudanças no mundo do mercado de trabalho no ocidente, com demissões "online", conselhos para melhorar o salário ou encorajando as pessoas a considerar se estão realizadas com sua atividade.

Trabalho tecnologia emprego empresas

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento das quartas de final da Copa Africana das Nações

- Acompanhamento das oitavas de final da Copa da França

-- TÊNIS

MELBOURNE:

Barty vence Collins, conquista seu primeiro Aberto da Austrália e encerra jejum australiano de 44 anos

A número 1 do mundo Ashleigh Barty conquistou seu primeiro Aberto da Austrália neste sábado ao derrotar a americana Danielle Collins (30ª) com parciais de 6-3 e 7-6 (7/2) na final e encerrou um jejum de 44 anos sem títulos em casa de tenistas de seu país.

Tênis WTA

