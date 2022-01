Olympique de Marselha avança na Copa da França; Reims e Toulouse são eliminados

O Olympique de Marselha precisou de uma disputa nos pênaltis para eliminar o Montpellier neste sábado e chegar às quartas de final da Copa da França, assim como o Versailles, clube do National 2 (equivalente à quarta divisão), que também avançou ao derrotar o líder da Ligue 2, o Toulouse.

O duelo mediterrâneo desta noite no Vélodrome entre OM e Montpellier, respectivamente terceiro e sexto da Ligue 1, ficou com os marselheses após os pênaltis (1-1, 5 a 4 nas penalidades).

Escalado nas duas rodadas anteriores, Steve Mandanda acabou ficando no banco do Olympique dando lugar a Pau Lopez. Por isso, não participou nessa disputa em que o goleiro espanhol se destacou.

Os jogadores de Jorge Sampaoli abriram o placar só no segundo tempo por meio de Arkadiusz Milik (74), mas Béni Makouana empatou pouco depois (80).

Durante a disputa de pênaltis, Pau Lopez defendeu a cobrança de Mihailo Ristic e Dimitri Payet, o último a cobrar pelo Marselha, classificou sua equipe.

Último time do mundo amador ainda em disputa ao lado do Bergerac, outro do National 2 que enfrenta o Saint-Etienne neste domingo, o Versailles conseguiu a façanha ao derrotar o Toulouse (1-0) com um jogador a menos a partir dos 22 minutos de jogo.

Nesta partida que teve o mando invertido, disputada no Stadium (o estádio do Versailles não cumpria os requisitos) o modesto clube conquistou sua vaga nas quartas graças a um gol na reta final de Kapit Djoco (79).

O meio-campista camaronês do Toulouse, Steve Mvoué, foi expulso após uma entrada por trás em Diego Michel (22).

Em superioridade numérica, o Versailles, líder do seu grupo no N2, esperou muito antes de Djoco encontrar uma brecha, após uma bela jogada coletiva.

"Nós provamos que tudo era possível (...). À medida que os duelos avançam, nos envolvemos no jogo", comemorou o técnico do Versailles, Youssef Chibhi.

No início da noite, o Bastia eliminou o Reims nos pênaltis no estádio Auguste Delaune (1-1, 5-3 nas penalidades). Os corsos, que flertam com a zona de rebaixamento da Ligue 2 (ocupam o 16º lugar), começaram perdendo para o adversário, que também está lutando para não cair na Ligue 1 (é atualmente o 14º).

Autor de oito gols no campeonato, Hugo Ekitike marcou seu primeiro na 'Coupe' ao aproveitar de primeira um cruzamento de Mitchell van Bergen (38).

Mas o Bastia pressionou e empatou com um golaço de Sébastien Salles-Lamonge (71).

Os corsos e seu goleiro Johny Placide, ex-Reims, venceram a disputa de pênaltis, onde apenas Reims Andreaw Gravillon errou sua cobrança.

Em outro duelo das oitavas deste sábado, o Amiens vencer o Nancy fora de casa por 2 a 0. Durante esse jogo entre clubes da Ligue 2, os 'Picards' abriram cedo o placar por meio de Arnaud Lusamba (16).

Enfrentando o clube que o revelou, atualmente lanterna da Ligue 2, o meia do Amiens voltou a aparecer dando um passe decisivo para Tolu Arokodare fazer 2 a 0 (39).

O Bergerac (N2) receberá o Saint-Etienne, lanterna da Ligue 1, neste domingo (14h30), antes de outra partida entre clubes da elite: Lens-Monaco (17h).

Mas o jogo de maior destaque desta fase será disputado na segunda-feira no Parque dos Príncipes, entre Paris Saint-Germain e Nice, atualmente primeiro e segundo na Ligue 1.

Na sexta-feira o Nantes se classificou para as quartas de final ao derrotar o Brest por 2 a 0, graças a dois gols de Ludovic Blas (aos 25 e 53 minutos) em seu estádio La Beaujoire.

-- Jogos das oitavas de final da Copa da França:

- Sexta-feira:

(+) Nantes 2 - Brest 0

- Sábado:

Nancy (2ª) - (+) Amiens (2ª) 0 - 2

Toulouse (2ª) - (+) FC Versailles (4ª) 0 - 1

Reims - (+) SC Bastia (2ª) 1 - 1 (Bastia venceu 5-3 nos pênaltis)

(+) Olympique de Marselha - Montpellier 1 - 1 (OM venceu 5-4 nos pênaltis)

- Domingo:

(14h30) Bergerac (4ª) - Saint-Étienne

(17h00) Lens - Monaco

- Segunda-feira:

(17h15) PSG - Nice

(+) classificados para as quartas de final

