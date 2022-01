Coreia do Norte lança projétil não identificado

A Coreia do Norte disparou neste domingo (noite de sábado, 29, no Brasil) "um projétil não identificado" no mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão, informou o exército da Coreia do Sul.

Trata-se do sétimo ensaio militar em 2022 da Coreia do Norte, que não realizava tantos testes com armamentos em um mês desde 2019, logo após fracassarem as negociações entre seu líder, Kim Jong Un, e o então presidente americano, Donald Trump.

Desde então, os diálogos com os Estados Unidos ficaram estagnados e o país asiático afundou economicamente devido às sanções internacionais e a um bloqueio autoimposto ao exterior para proteger sua população da covid-19.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta semana, Pyongyang realizou dois testes com projéteis e fez outros quatro este mês, inclusive um que definiu com mísseis hipersônicos nos dias 5 e 11 de janeiro.

Em um discurso perante o partido em dezembro, Kim Jong Un reafirmou a intenção de avançar na modernização de seu arsenal e em janeiro o regime insinuou uma retomada dos testes com armas nucleares e mísseis intercontinentais, que suspendeu em 2017.

sh/oho/dbh/gm/mvv

Tags