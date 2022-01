Camisetas com a pergunta "Onde está Peng Shuai?" foram distribuídas antes da final feminina em Melbourne

Mil camisetas com a pergunta "Onde está Peng Shuai?" foram distribuídas neste sábado por ativistas entre os espectadores da final feminina do Aberto da Austrália, com a intenção de chamar a atenção para a campeã de tênis chinesa.

Uma semana depois que agentes de segurança pediram aos simpatizantes da tenista que retirassem suas camisas no local do torneio, os manifestantes voltaram com sua iniciativa e distribuíram camisetas para os torcedores antes do início da final entre a número 1 do mundo, Ashleigh Barty e a americana Danielle Collins (30ª) na quadra do Melbourne Park.

"Distribuímos centenas de camisetas grátis e muitas pessoas que vão assistir a final estão usando. Estão entusiasmadas", disse à AFP Drew Pavlou, uma das pessoas que organizaram a ação.

Pavlou explicou que todas as camisetas foram entregues aos participantes na chegada, na esperança de que a mensagem fosse transmitida pelas telas ao redor do mundo durante a final.

Peng Shuai, ex-campeã de duplas em Roland Garros, acusou um ex-dirigente chinês no início de novembro de forçá-la a um relacionamento sexual em uma relação intermitente de vários anos.

Seu desaparecimento após a acusação causou preocupação no mundo do tênis, do esporte e em outras áreas, até que a tenista ressurgiu falando por videoconferência com o presidente do Comitê Olímpico Internacional Thomas Bach.

