Caminhoneiros protestam em Ottawa contra medidas anticovid

Centenas de caminhoneiros dirigiram seus enormes veículos por Ottawa, capital canadense, neste sábado (29), como parte do chamado "Comboio da Liberdade" para protestar contra as vacinas exigidas para cruzar a fronteira com os Estados Unidos.

Agitando bandeiras canadenses, exibindo cartazes com a palavra "Liberdade" e entoando lemas contra o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, os caminhoneiros se uniram a outros milhares de manifestantes contra as medidas anticovid e descontentes com o governo.

Veículos de comunicação canadenses noticiaram que o premier e sua família foram escoltados para fora de sua residência e levados a um local não informado na capital.

"Quero que tudo pare, essas medidas são injustificadas", disse Philippe Castonguay, um dos manifestantes, de 31 anos, do lado de fora do prédio do Parlamento.

"A exigência de vacinação está nos direcionando para uma nova sociedade na qual nunca votamos", acrescentou o empresário, que dirigiu de Quebec para participar do protesto.

As manifestações começaram na semana passada no oeste do Canadá, onde dezenas de caminhoneiros organizaram um primeiro comboio de Vancouver a Ottawa.

Tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos foi imposta, em meados de janeiro, a vacinação como requisito para os caminhoneiros que cruzam a fronteira entre os dois países, de cerca de 9.000 km, a mais extensa do mundo.

A polícia destacou que eram esperados oito comboios, formados por centenas de veículos e cerca de 10.000 manifestantes.

