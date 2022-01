Camarões vence Gâmbia (2-0) com dois gols de Toko Ekambi e vai às semifinais da CAN

Camarões se tornou o primeiro a se classificar para as semifinais da Copa das Nações Africanas ao derrotar a Gâmbia neste sábado, em Douala, graças a dois gols de Karl Toko-Ekambi.

O atual atacante do Lyon, que jogou duas temporadas no Villarreal espanhol (2018-2020) decidiu o duelo com OS dois gols após o intervalo (50 e 57), para colocar o anfitrião nas semifinais, onde enfrentará o vencedor do duelo entre Egito e Marrocos que será no domingo.

Neste sábado, as seleções de Burkina Faso e Tunísia também buscam uma vaga nas semifinais.

Os 'Leões Indomáveis' pareceram em muitos momentos do jogo incapazes de superar a armadilha defensiva proposta pelos 'Escorpiões', principalmente no primeiro tempo, onde apenas Vincent Aboubakar, o artilheiro do torneio com 6 gols, conseguiu três chances para abrir o placar (minutos 14, 31 e 36).

Mas o capitão camaronês parecia sem inspiração neste sábado e acabou sendo seu companheiro de equipe Toko-Ekambi quem acabou encontrando a rede após o intervalo e manteve Camarões no caminho para um sexto título africano.

Ele abriu o placar com uma cabeçada forte e bem colocada, que o goleiro Baboucarr Gaye (50) não conseguiu alcançar e poucos minutos depois levou todo o estádio de Japoma ao delírio quando finalizou para o fundo da rede após um cruzamento de Martin Hongla (57).

"Eles se fecharam e dificultaram para nós e o goleiro deles fez ótimas defesas no primeiro tempo, mas voltamos no segundo tempo, fizemos os gols e vencemos, e agora estamos orgulhosos de estar na semifinal", comemorou Toko-Ekambi após a partida.

O ex-jogador do Villarreal dedicou seus gols às vítimas da avalanche humana que ocorreu fora do estádio Olembé, na capital camaronesa, antes da partida das oitavas-de-final contra Comores e que custou a vida de oito pessoas.

Ao contrário dos jogos anteriores, a Gâmbia, que pela primeira vez disputava a fase final do torneio continental, desta vez não conseguiu criar qualquer perigo nos contra-ataques e em nenhum momento ameaçou a classificação de Camarões.

- Resultados das quartas de final da Copa Africana de Nações (horário de Brasília):

Sábado, 29 de janeiro

Gâmbia 0

Camarões 2 Toko-Ekambi (50 e 57)

(16h00) Burkina Faso - Tunísia, em Garoua

Domingo, 30 de janeiro

(13h00) Egito - Marrocos, em Yaundé

(16h00) Senegal - Guiné Equatorial, em Yaundé

rbo/hpa/mcd/aam

