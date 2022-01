Arkansas, nos EUA, oferece R$ 54 mil para quem quiser se mudar e trabalhar na região

Programa também está oferecendo uma bicicleta para que os possíveis novos moradores possam desbravar as paisagens do local. Ou um ano de assinatura de instituições de arte e cultura presentes no estado

O Conselho do Noroeste do Arkansas, no sul dos Estados Unidos, pretende dar incentivo financeiro para cidadãos norte-americanos e estrangeiros com visto trabalhista que quiserem se mudar para a região. O valor estipulado é de US$ 10 mil (equivalente a R$ 54 mil) e pode ser pago em dinheiro ou bitcoins.

Incentivado pela Walton Family Foundation, o projeto Life Works Here ("A Vida Funciona Aqui", em português) tem como objetivo transformar a região noroeste do Arkansas em um polo de mão de obra qualificada, por meio da contratação de profissionais "altamente" capacitados.

A proposta é válida especialmente para trabalhadores que atuam nas áreas de ciências e tecnologia relacionadas a blockchain, mas também fica à disposição de "recém-formados, famílias, pessoas procurando uma mudança de carreira, empreendedores e artistas", conforme informa o site da iniciativa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como a região do Arkansas é conhecida mundialmente por conta das suas trilhas, o programa também está oferecendo uma bicicleta para que os possíveis novos moradores possam desbravar as paisagens do local. Entretanto, para aqueles que não são adeptos de esportes radicais há possibilidade de trocar o "mimo" por um ano de assinatura de instituições de arte e cultura presentes no estado.

Os interessados em ingressar no projeto e partir rumo à nova moradia devem atender a alguns critérios impostos pela organização. É preciso ter 24 anos de idade, ter no mínimo dois anos de experiência profissional e ser autônomo ou trabalhador remoto em tempo integral.

Caso seja aprovado, o candidato estrangeiro que possui permissão para trabalhar em solo estadunidense terá que desembarcar nos Estados Unidos em até seis meses após aprovação de sua candidatura.

Tags