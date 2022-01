Americano Crouser bate recorde mundial do lançamento de peso com 23,38 metros

O americano Ryan Crouser quebrou seu próprio recorde mundial de arremesso de peso nos Millrose Games (indoor), em Nova York, neste sábado, com uma marca de 23,38 metros.

Crouser, bicampeão olímpico, melhorou em um centímetro seu recorde mundial ao ar livre de 23,37 metros, conquistado em 18 de junho de 2021 nas eliminatórias olímpicas dos Estados Unidos em Eugene, Oregon.

Antes desse feito, o recorde pertencia ao americano Randy Barnes (23,12m) havia 31 anos.

Com o desempenho deste sábado, alcançado em sua segunda tentativa, Crouser também quebrou o recorde indoor anterior de 22,82m, que conseguiu em 24 de janeiro de 2021 na American Track League em Fayetteville, Estados Unidos.

Aos 29 anos, Crouser vem ditando o ritmo nesta modalidade há várias temporadas.

No sábado, após entrar na pista do The Armory Track em Manhattan (Nova York) usando um chapéu de cowboy, o atleta de Portland (Oregon) conquistou sua 29ª vitória consecutiva.

Crouser não é derrotado desde sua marcante participação no Mundial de Doha em outubro de 2019, em que foi vice-campeão contra seu compatriota Joe Kovacs.

Nos Jogos de Tóquio-2020, ele conquistou seu segundo ouro olímpico consecutivo com 23,30m, ficando perto do recorde mundial.

O título do Campeonato Mundial é o último grande prêmio que falta em sua galeria, mas ele terá a oportunidade de alcançá-lo no próximo evento em Eugene (15 a 24 de julho), em seu estado natal, Oregon.

Crouser também será o grande favorito para o Mundial Indoor em Belgrado (11 a 13 de março) se decidir participar.

