Wall Street fecha em forte alta

Wall Street fechou em forte alta nesta sexta-feira, beneficiando-se de uma busca por bons preços para encerrar uma semana sem brilho.

O Dow Jones fechou em alta de 1,65%, a 34.725,47 pontos, e o Nasdaq, de 3,13%, a 13.770,57 pontos. O S&P 500 subiu 2,43%, a 4.431,85 pontos.

Os mercados "recuperaram parte do terreno perdido durante esta semana volátil", resumiram analistas da Schwab. De acordo com Edward Moya, analista da Oanda, os investidores destacaram especialmente o aumento abaixo do esperado do custo do trabalho nos Estados Unidos no quarto trimestre (+1,0%), indicador seguido de perto pelo banco central dos Estados Unidos (Fed) para avaliar a trajetória da inflação.

O dia favoreceu o papel da Apple, muito procurado após os resultados históricos da empresa divulgados ontem (+6,98%, a US$ 170,33). Em um único pregão, a Apple ganhou mais de 180 bilhões de dólares em valor de mercado.

Também foi protagonista do dia a Visa (+10,60%, a US$ 228,00), que divulgou resultados melhores do que os analistas previam.

