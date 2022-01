Tempestade Ana deixa milhares de afetados no sul da África

A tempestade Ana, que atingiu o sul da África, deixou dezenas de milhares de pessoas sem casa e grandes áreas isoladas pelas inundações.

No total, 86 pessoas morreram em Madagascar, Moçambique e Malawi, segundo os últimos balanços das autoridades. Os serviços de resgate continuam tendo dificuldades para acessar algumas áreas, com muitas estradas bloqueadas e pontes derrubadas.

Em Malawi, onde morreram 20 pessoas e foi declarado o estado de catástrofe natural, as estradas intransitáveis obrigam as famílias a levarem os corpos a pé até o local de enterro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Algumas partes do país continuam sem energia, já que o repentino aumento do nível da água obrigou a desligar os os geradores. As companhias elétricas trabalham para restabelecer a energia em hospitais e escolas.

"Sem ajuda, as pessoas vão morrer de fome. Precisamos urgentemente de alimentos, tudo o que tinham foi destruído", alertou Paul Ndamera, funcionário de gestão de desastres.

A tempestade, que se formou na semana passada no leste da ilha de Madagascar, provocou fortes chuvas que causaram inundações e deslizamentos de terra. Um total de 48 pessoas morreram e há 130.000 pessoas afetadas no país. Além disso, ao menos 72.000 pessoas perderam suas casas.

strs-bur-gs-cld/sba/sag/eg/aa

Tags