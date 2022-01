Segundo condenado à morte executado nos Estados Unidos em 2022

Um condenado à morte recebeu uma injeção letal nesta quinta-feira (27) à noite no Alabama, depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos revogou de última hora as decisões que bloqueavam sua execução.

Matthew Reeves, um homem negro de 44 anos que preferia ser asfixiado com nitrogênio, foi declarado morto às 21h24 (00h24 de sexta-feira, no horário de Brasília) no centro penitenciário de Atmore, anunciou o procurador-geral deste estado do sul do país, Steve Marshall, em um comunicado.

Tornou-se assim o segundo preso do corredor da morte executado em 2022 nos Estados Unidos, horas após a morte de outro por injeção letal no estado de Oklahoma.

Em 1996, Matthew Reeves matou um motorista que o ajudou quando ele e alguns amigos tiveram alguns problemas no acostamento de uma estrada. Quando este homem os deu carona em seu carro, atirou na nuca e roubou 360 dólares (322 euros). Depois foi a uma festa onde se gabou do crime.

Diante das dúvidas geradas pelas injeções letais, suspeitas de causarem sofrimento aos condenados, o Alabama permite desde 2018 optar pela asfixia com nitrogênio, um protocolo nunca utilizado.

Matthew Reeves não conseguiu usá-lo por não ter completado o formulário a tempo.

