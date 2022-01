Rússia proíbe entrada de vários funcionários europeus em retaliação a sanções

A Rússia anunciou nesta sexta-feira (28) a proibição de entrada de vários funcionários da União Europeia (UE) no seu território, em resposta às "absurdas restrições unilaterais" impostas por Bruxelas, no momento de crescentes tensões internacionais pela crise com a Ucrânia.

Estes são principalmente representantes das forças de segurança, membros de órgãos legislativos e executivos de alguns países da UE que são "pessoalmente responsáveis pela propagação da política anti-russa", indicou a chancelaria de Moscou.

Em um comunicado divulgado horas depois, a UE "lamentou" a decisão russa.

"Esta decisão carece de qualquer justificativa legal e transparência e receberá uma resposta apropriada", disse um porta-voz da UE em comunicado.

