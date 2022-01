Ruanda reabre fronteira terrestre com Uganda após três anos

Ruanda anunciou nesta sexta-feira (28) a reabertura de sua fronteira terrestre com Uganda em 31 de janeiro, após um bloqueio de três anos, sinal de degelo na complicada relação entre os vizinhos africanos.

A medida anunciada em um comunicado publicado pelo governo acontece após uma visita a Kigali do influente filho do presidente de Uganda Yoweri Museveni, o general Muhoozi Kainerugaba, no fim de semana passado.

Em sua reunião com o presidente de Ruanda, Paul Kagame, os dois defenderam a necessidade de "restaurar" as relações bilaterais.

"Após a visita a Ruanda do general Muhoozi Kainerugaba (...) em 22 de janeiro, o governo de Ruanda levou em consideração que existe um processo para resolver os problemas apresentados por Ruanda, assim como compromissos do governo de Uganda para suspender os obstáculos restantes", afirmou o ministério ruandês das Relações Exteriores em um comunicado.

"O governo informa à população que o posto de fronteira de Gatuna, entre Ruanda e Uganda, será reaberto a partir de 31 de janeiro", completa a nota.

Ruanda fechou a fronteira de maneira repentina em fevereiro de 2019, em um momento de tensão crescente, quando Kigali acusou o país vizinho de sequestrar seus cidadãos e apoiar os rebeldes que desejam derrubar o governo de Kagame.

