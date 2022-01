Premiê israelense diz ter recebido ameaças de Netanyahu

O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, afirmou ter sido ameaçado em maio de 2021 por seu rival Benjamin Netanyahu durante as negociações para formar um governo, em entrevista a um jornal israelense publicada nesta sexta-feira (28).

Naquela época, Netanyahu, o primeiro-ministro em final de mandato, esperava manter seu cargo após as eleições de março - as quartas em menos de dois anos pela falta de um governo estável -, mas Bennett, bem situado após as eleições, buscava com outros sócios expulsá-lo do poder.

"Quando ele se deu conta de que não tinha intenção de deixá-lo levar Israel para suas quintas eleições, ele realmente me ameaçou", contou Bennett ao jornal israelense de esquerda Haaretz.

Segundo a entrevista, em uma reunião em maio, Netanyahu teria dito a ele: "'Olha, se eu entendi bem o que você quer fazer, você tem que saber que vou lançar contra você toda minha máquina de guerra (.. .) e vamos ver o que acontece'".

Para Bennett, Netanyahu falou "de seu exército de 'bots' [programas], de grupos online, de gente na rádio, na televisão e nas redes sociais".

Essas ameaças convenceram Bennett, líder da direita nacionalista e aliado do Likud de Netanyahu, a estabelecer uma aliança heterogênea composta por partidos de direita, esquerda, centro e uma formação árabe.

"Então, algo mudou para mim. Me dei conta de que (...) se eu não tomasse uma decisão, o país não avançaria", continuou Bennett, que, em junho, assumiu o comando desta coalizão que pôs fim a 12 anos ininterruptos de Netanyahu no poder.

O ex-primeiro-ministro é acusado de corrupção, abuso de confiança e malversação em uma série de casos. Seu julgamento começou em maio de 2020.

Netanyahu, o chefe de governo que mais tempo ocupou este cargo na história de Israel, clama sua inocência e acusa a Justiça de ter orquestrado um "golpe de Estado" contra ele. Na segunda-feira, declarou que rejeitava um acordo de negociação de sua condenação.

