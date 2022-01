Preços do petróleo voltam a subir

Os preços do petróleo continuaram a subir nesta sexta-feira, voltando a empurrar o Brent para acima de US$ 90, uma vez que a tensão crescente entre Ucrânia e Rússia ainda representa um risco para a oferta do produto.

O preço do barril do Brent para entrega em março subiu 0,77%, a US$ 90,03, seu nível mais alto desde outubro de 2014. Em Nova York, o barril do WTI para entrega no mesmo mês fechou em 0,24%, a US$ 86,82.

Os mercados globais de petróleo voltaram a máximas em sete anos ante a tensão militar na Ucrânia e à oferta mais ajustada.

