Peru vence Colômbia (1-0) fora de casa e sobe para quarto nas Eliminatórias da Copa

O Peru marcou no momento certo e conquistou uma valiosa vitória fora de casa por 1 a 0 sobre a Colômbia nesta sexta-feira, pelas eliminatórias sul-americanas.

A seleção 'inca' passou quase toda a partida fechada em seu campo, mas mostrou suas garras na reta final marcando o único gol da partida em um contra-ataque finalizado pelo atacante Edison Flores (85).

Com isso, os peruanos chegaram aos 20 pontos e entram temporariamente no grupo de quatro seleções que se classificam diretamente para a Copa do Mundo do Catar, deixando o Uruguai em quinto (com 19 pontos) e afundando a Colômbia (17 pontos).

