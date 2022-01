Peru vence Colômbia (1-0) e sobe para 4º nas Eliminatórias; Venezuela goleia Bolívia (4-1)

O Peru marcou no momento certo e conquistou uma valiosa vitória fora de casa por 1 a 0 sobre a Colômbia nesta sexta-feira, pelas eliminatórias sul-americanas.

A seleção 'inca' passou quase toda a partida fechada em seu campo, mas mostrou suas garras na reta final marcando o único gol da partida em um contra-ataque finalizado pelo atacante Edison Flores (85).

Com isso, os peruanos chegaram aos 20 pontos e entraram no G4, grupo das quatro seleções que se classificam diretamente para a Copa do Mundo do Catar, deixando o Uruguai em quinto (com 19 pontos) e afundando a Colômbia (17 pontos).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Tivemos paciência, claro que gostaríamos de ter mais oportunidades ofensivas. A Colômbia não nos deixou", analisou o técnico da seleção peruana Ricardo Gareca.

"Defendemos bem. É um mérito saber defender", elogiou.

O meio-campista peruano Renato Tapia também comemorou: "Fizemos um ótimo trabalho e este é o resultado que viemos buscar. Saímos felizes porque estamos em posições diretas de classificação e agora muito motivados para o próximo jogo" contra o Equador, pela décima sexta rodada.

Com esse resultado, a Colômbia ampliou seu jejum de gols para 450 minutos em sua luta para ir à Copa do Catar-2022, e não vence desde setembro de 2021, quando derrotou o Chile por 3 a 1.

E desde então não marca gols: foram três empates em 0 a 0 em cinco jogos e acumulou duas derrotas por 1 a 0 (para Brasil e Peru).

Fechando a rodada, o atacante Salomón Rondón marcou três gols em seu retorno à seleção venezuelana, que nesta sexta venceu a Bolívia por 4 a 1 na partida em que estreou seu novo técnico, o argentino José Pekerman.

Rondón balançou as redes aos 25 e 35 minutos do primeiro tempo e depois aos 67. Darwin Machís fez o seu aos 55, enquanto que o gol boliviano foi marcado por Bruno Miranda ainda na primeira etapa, aos 38.

O jogo desta sexta-feira, disputado em Barinas, assim como os três que restam nas eliminatórias sul-americanas, permitem a Pekerman, de 73 anos, ter uma ideia da equipe que comanda em sua missão de levar a Venezuela a uma Copa do Mundo pela primeira vez em 2026.

A vitória deixa a Venezuela com 10 pontos em 45 possíveis, ainda na lanterna, e complica as chances da Bolívia de chegar à repescagem.

Na terça-feira, completando esta rodada dupla do torneio classificatório para a Copa, a Venezuela visitará o Uruguai enquanto a Bolívia jogará em casa contra o Chile.

A seleção brasileira lidera com 36 pontos e já está classificada junto com a vice-líder Argentina (32). Bem mais atrás, o Equador está consolidado no terceiro lugar com 24 pontos, quatro a mais que o quarto Peru, enquanto o Uruguai caiu para o quinto escalão (19), que leva ao playoff intercontinental.

--- Resultados da 15ª rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar-2022

- Quinta-feira:

Equador - Brasil 1 - 1

Paraguai - Uruguai 0 - 1

Chile - Argentina 1 - 2

- Sexta-feira:

Colômbia - Peru 0 - 1

Venezuela - Bolívia 4 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Brasil 36 14 11 3 0 28 5 23

2. Argentina 32 14 9 5 0 22 7 15

3. Equador 24 15 7 3 5 24 14 10

4. Peru 20 15 6 2 7 16 20 -4

5. Uruguai 19 15 5 4 6 15 21 -6

6. Colômbia 17 15 3 8 4 16 18 -2

7. Chile 16 15 4 4 7 16 18 -2

8. Bolívia 15 15 4 3 8 21 32 -11

9. Paraguai 13 15 2 7 6 9 19 -10

10. Venezuela 10 15 3 1 11 13 26 -13

./bds/jt/cl/aam

Tags