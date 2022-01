PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA UE EUA: Conversas diplomáticas prosseguem para evitar uma invasão da Ucrânia

=== UCRÂNIA UE EUA ===

MOSCOU:

EUA e Alemanha alertam Rússia que gasoduto está em jogo se invadir a Ucrânia

Os Estados Unidos e a Alemanha alertaram a Rússia que o importante gasoduto Nord Stream 2 está em jogo se o país invadir a Ucrânia, enquanto Washington expressou esperança de uma saída diplomática, apesar das declarações frias de Moscou.

(Rússia Ucrânia EUA China conflito diplomacia)

WASHINGTON:

Crise da Ucrânia divide republicanos nos EUA

As tensões entre Estados Unidos e Rússia pela situação na Ucrânia revelaram uma nova divisão dentro do Partido Republicano: de um lado, os belicistas e pró-democracia; do outro, os isolacionistas que questionam por que o governo dos Estados Unidos deveria intervir.

(EUA conflito Rússia política Ucrânia, 580 palavras, já transmitida)

GENEBRA:

Tensões entre Rússia e EUA aumentam o risco nuclear

As fortes tensões entre a Rússia e os Estados Unidos devido à Ucrânia aumentam o risco do uso de armas nucleares, alertou a presidente da Campanha Internacional para a Abolição de Armas Nucleares (ICAN), Prêmio Nobel da Paz 2017.

(EUA conflito Rússia ONG Ucrânia nuclear, 470 palavras, já transmitida)

MASLOVA PRISTAN:

Russos da fronteira com Ucrânia, alheios à escalada, seguem sua vida

A fronteira russa com a Ucrânia, palco de uma importante crise geopolítica, está a praticamente dois passos dali, mas as tensões não impediram Artiom Ivanov de se levantar ao amanhecer para ir pescar, como sempre fez.

(Rússia Ucrânia EUA conflito diplomacia Otan política defesa, 450 palavras, já transmitida)

BERLIM:

Nord Stream 2, o gasoduto da discórdia

O Nord Stream 2, o gasoduto que liga a Rússia à Alemanha, foi concluído em novembro e já causou grandes desavenças geopolíticas e econômicas, embora agora corra o risco de não ser inaugurado no caso de uma invasão russa da Ucrânia.

(EUA Rússia diplomacia governo energia comércio Alemanha Ucrânia, 570 palavras)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

MIAMI:

EUA suspendem busca por desaparecidos em naufrágio na costa da Flórida

As autoridades americanas suspenderam na quinta-feira (27) a busca por mais de 30 náufragos que desapareceram na costa da Flórida no sábado, informou a Guarda Costeira em um comunicado.

(EUA catástrofe migração Bahamas, 470 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Polícia limita menção a supostas festas ilegais em relatório de Downing Street

A Scotland Yard admitiu nesta sexta-feira ter solicitado que o aguardado relatório interno - potencialmente explosivo para o primeiro-ministro Boris Johnson - sobre as supostas festas ilegais em Downing Street durante os confinamentos no período da pandemia mencione de forma "mínima" os eventos que são objeto de investigação policial.

(GB pandemia vírus governo política parlamento epidemia saúde)

BERLIM:

Alemanha inicia julgamento por espetacular roubo de diamantes

Mais de dois anos depois de um roubo ousado em um museu de Dresde, no leste da Alemanha, seis membros do crime organizado são julgados a partir desta sexta-feira (28), mas os diamantes e joias extraídos continuam desaparecidos.

(Alemanha justiça joias roubo, 420 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

BAGDÁ:

Aeroporto de Bagdá é alvo de ataque com foguetes

Seis foguetes foram disparados na madrugada desta sexta-feira (28) contra o aeroporto de Bagdá, sem causar vítimas, mas sim danos a um avião civil, no mais recente de uma série de ataques que os Estados Unidos costumam atribuir a facções pró-iranianas.

(Iraque conflito aviação, 480 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

BISHKEK:

Quirguistão e Tadjiquistão anunciam cessar-fogo após confrontos mortais

Quirguistão e Tadjiquistão anunciaram nesta sexta-feira (28) um cessar-fogo após uma nova onda de confrontos na fronteira entre os dois países da Ásia central, que terminaram com dois tadjiques mortos e 10 feridos.

(Quirguistão Tadjiquistão conflito diplomacia, 470 palavras, já transmitida)

YANGON:

'Vivendo em uma era sombria': um ano depois do golpe de Estado em Miammar

Algumas horas antes de uma reunião do novo Parlamento de Mianmar em 1º de fevereiro de 2021, as tropas militares encurralaram os congressistas em operações durante a madrugada, o que acabou com um breve intervalo democrático e abriram caminho para meses de extrema violência.

(Mianmar golpe política, 790 palavras, já transmitida)

SEUL:

Coreia do Norte confirma testes de mísseis balísticos

A Coreia do Norte confirmou dois testes de mísseis esta semana, parte de uma intensa série de lançamentos desde o início do ano, e anunciou a visita do líder Kim Jong Un a uma "importante" fábrica de munições.

(CoreiaN armamento CoreiaS, 580 palavras, já transmitida)

HONG KONG:

Surto de covid em Hong Kong expõe falhas no sistema de quarentena

A longa quarentena imposta aos viajantes que chegam a Hong Kong está sendo questionada após o aparecimento de um surto de covid-19 que começou com uma mulher infetada num hotel onde ficou confinada depois de chegar ao território.

(Hong Kong pandemia vírus China empresas saúde, 590 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

SYDNEY:

Austrália anuncia US$ 700 milhões para proteger a Grande Barreira de Corais

A Austrália divulgou nesta sexta-feira (28) um plano financiado por US$ 700 milhões para proteger a Grande Barreira de Corais e impedir que o enorme recife seja removido da lista do Patrimônio Mundial da Unesco.

(Austrália clima oceanografia natureza, 450 palavras, já transmitida)

PARIS:

Astrônomos debatem o que pode ser objeto 'estranho' descoberto na Via Láctea

A descoberta de um objeto giratório na Via Láctea que emite um feixe eletromagnético a um ritmo extraordinariamente longo abriu um novo campo de pesquisa, dizem os astrônomos.

(Austrália espaço astronomia ciência, 560 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento da rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar-2022

-- TÊNIS

MELBOURNE:

Nadal e Medvedev disputarão a final do Aberto da Austrália

O espanhol Rafael Nadal e o russo Daniil Medvedev se classificaram nesta sexta-feira (28) para a final do Aberto da Austrália, com vitórias nas semifinais contra o italiano Matteo Berrettini e o grego Stefanos Tsitsipas, respectivamente.

(Tênis AUS, 770 palavras, já transmitida)

