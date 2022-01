Nord Stream 2, o gasoduto da discórdia

O Nord Stream 2, o gasoduto que liga a Rússia à Alemanha, foi concluído em novembro e já causou grandes desavenças geopolíticas e econômicas, embora agora corra o risco de não ser inaugurado no caso de uma invasão russa da Ucrânia.

Durante vários anos, opôs os Estados Unidos contra a Alemanha, principal promotor do projeto, mas também os europeus uns contra os outros, além da Rússia e da Ucrânia.

Uma virada surpreendente de Washington permitiu que a Alemanha e os Estados Unidos chegassem a um entendimento para encerrar a disputa. Mas a ameaça russa sobre a Ucrânia mudou a situação novamente e Washington alertou na quinta-feira que a inauguração do gasoduto estava em jogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Nord Stream 2 conectará a Rússia à Alemanha através de um gasoduto de 1.230 km sob o Mar Báltico, com capacidade de 55.000 milhões de metros cúbicos de gás por ano, seguindo a mesma rota de seu irmão gêmeo, Nord Stream 1, ativo desde 2012.

Contornando a Ucrânia, a rota aumentará as possibilidades de fornecimento de gás russo para a Europa, enquanto a produção na União Europeia diminui.

Operado pela gigante russa Gazprom, o projeto está estimado em mais de 10 bilhões de euros (US$ 11,8 bilhões) e foi cofinanciado por cinco grupos europeus (OMV, Engie, Wintershall Dea, Uniper e Shell).

A Ucrânia teme perder a renda que obtém com o trânsito de gás russo e ser mais vulnerável em comparação com Moscou.

Os Estados Unidos se opuseram desde o início a um projeto que enfraqueceria estratégica e economicamente a Ucrânia, que poderia aumentar a dependência da União Europeia (UE) do gás russo e que poderia dissuadir os europeus de comprar o gás de xisto que Washington quer vender.

Os europeus também estão divididos, e a Polônia e os países bálticos temem que o bloco acabe cedendo às ambições da Rússia.

Na Alemanha, o Nord Stream também não tem aceitação unânime: o partido ambientalista se opôs por muito tempo, antes de adotar uma posição mais tolerante após sua entrada no governo.

O governo do ex-presidente Donald Trump decidiu impor medidas contra as empresas envolvidas nas obras do projeto, em 2019, o que fez com que várias empresas se retirassem.

As obras, iniciadas em abril de 2018, foram interrompidas em dezembro de 2019, quando faltavam 150 km de tubulação. Os trabalhos foram retomados um ano depois e agora o gasoduto está concluído.

Mas o regulador de energia alemão decidiu em novembro suspender o processo de aprovação das instalações devido a um obstáculo legal.

Em maio de 2021, a administração do democrata Joe Biden, que antes havia manifestado hostilidade ao gasoduto, anunciou que estava desistindo de sancionar a empresa Nord Stream 2 AG.

Em julho, os Estados Unidos anunciaram um acordo com o Executivo alemão para encerrar essa disputa.

Dessa forma, Biden parecia apostar na aliança com a Alemanha, da qual Washington espera obter apoio em outras frentes, como contra a China.

A crise ucraniana mudou mais uma vez a situação.

"Se a Rússia invadir a Ucrânia, de uma forma ou de outra, o Nord Stream 2 não seguirá em frente", alertou Victoria Nuland, número três do Departamento de Estado dos EUA, na quinta-feira.

A chefe da diplomacia alemã, a ambientalista Annalena Baerbock, também destacou que haveria "fortes sanções", incluindo o Nord Stream 2, no caso de um ataque russo.

smk-mat/ilp/clr/es/pc/mr

Tags